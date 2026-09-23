«Hasta dos millones de personas»: la cantidad que espera el intendente de Luján en la localidad por la visita del papa León XIV

En un poco más de un mes el papa León XIV llegará a Argentina. Leonardo Boto, intendente de Luján, dijo que prevé recibir entre 1,5 y dos millones de personas para la misa del Sumo Pontífice que dará el miércoles 11 de noviembre en la localidad que tiene el santuario mariano más concurrido del país.

Córdoba y Buenos Aires serán los otros puntos que recorrerá el líder religioso.

«Se va a ir acumulando»: anticipó el intendente de Luján sobre la visita del papa León XIV

El intendente diferenció la peregrinación anual a pie hacia Luján que reúne más de un millón de personas con lo que será después la misa prevista para la visita papal. «En la peregrinación, la gente llega y se va. Es un río de gente que sale de San Cayetano, llega al santuario y se va”, dijo en diálogo con Infobae a las Nueve.

Diferenció con lo que ocurrirá con la visita de León XIV. «La gente irá legando y se va a ir acumulando”, señaló. “Estimamos un millón y medio, dos millones de personas que van a venir”, proyectó sobre la cantidad que concurrirán.

Boto contó que en un viaje a Roma tuvo un encuentro personal con León XIV. “Le dije que lo esperábamos en Luján, que seguramente una multitud iba a estar aguardándolo, que va a ser una bendición poder recibirlo en Luján«, relató.

Habrá feriados por la visita del papa León XIV

El Gobierno confirmó ayer que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional a raíz de la visita del papa León XIV a la Argentina, mientras que el 10 y 11 serán feriados también, pero solo en las ciudades que visitará, es decir, Córdoba y Luján.

Fue una decisión que se comunicó luego de una reunión que encabezó la secretaria de Presidencia, Karina Milei, en el Ministerio de Seguridad junto con la líder de esa cartera, Alejandra Monteoliva. Por parte de la Conferencia Episcopal Argentina asistieron monseñor Marcelo Colombo y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.