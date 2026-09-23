«Feliz día Ma!»: lanzan una promo provincial para incentivar las compras en comercios locales de Río Negro

La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) junto a las Cámaras de Comercio

de la provincia, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el acompañamiento de la

Agencia de Desarrollo Económico de Río Negro, oficializó el lanzamiento de la promo «Feliz día Ma!«, una idea pensada para impulsar la compra local con premios y beneficios para los comercios y clientes de cara al Día de la Madre.

Los comercios que se sumen a esta acción recibirán un QR exclusivo que podrán escanear los clientes del local. Además, los locales adheridos a esta promo se promocionarán en las redes sociales de la cámara de comercio de cada localidad.

Luego de la campaña, cada comercio también tendrá una base de datos para conocer mejor a sus clientes. Cabe aclarar que no deberán asumir costos de premios ni de logística.

El valor de inversión para los Socios de Cámara será de $25.000 y para los No Socios tendrá un costo de $40.000. Los comercios que deseen sumarse a esta iniciativa deben contactarse con la cámara de comercio de cada ciudad.

El afiche oficial que tendrá cada comercio que se sume a la campaña.

En diálogo con RIO NEGRO, Mariano Katz, presidente de la cámara de comercio de Valle Medio, resaltó la importancia de esta iniciativa: «El comercio local agradece a sus clientes con esta campaña, es un obsequio para ellos».

Además, contó que el objetivo es «la consolidación de las compras locales, que no está pasando un buen momento con la llegada de las plataformas internacionales». Contó que esta idea surgió en Valle Medio en 2014 y por primera vez se realizará de manera provincial. «El objetivo es llegar a 1000 comercios entre las 14 cámaras de comercio que participarán», adelantó.

¿Cómo participan del sorteo los clientes?

Los clientes de los locales adheridos podrán participar de una manera muy fácil. Al realizar una compra en estos comercios, deberán escanear el QR y cargar el ticket de tu compra y ¡ya estás participando! Entre los principales premios se destacan:

1 Moto 0km.

1 Televisor LED de 65″.

Electrodomésticos (lavarropas, cocina, notebook, entre otros).

Canastas de productos regionales.

14 órdenes de compra de $200.000 asignadas de manera específica para premiar a compradores de cada cámara de comercio participante.

El sábado 17 de octubre se realizará el sorteo provincial en vivo con la presencia de un escribano a través de las redes sociales de FEERN y todas las cámaras de comercio que también participan del evento.