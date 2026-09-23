Piden 20 años de prisión para el hombre que abusó durante 19 años de la hija de su pareja en Neuquén

Piden 20 años de prisión para el hombreque abusó durante 19 años de la hija de su pareja en Neuquén

Como parte del juicio de cesura que se lleva a cabo en la Ciudad Judicial, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid solicitó que J.R. sea condenado a 20 años de prisión de cumplimiento efectivo. El imputado ya había sido declarado culpable por un jurado popular por abusar sexualmente de una mujer perteneciente a su entorno familiar (hijastra) durante un lapso de casi dos décadas.

El pedido de la fiscalía, expuesto junto a la asistente letrada Cecilia Sabatte, contó con la adhesión total del abogado querellante Carlos Caroselli, quien interviene en representación de la víctima.

Los fundamentos del pedido de pena máxima

Durante su alegato, Breide Obeid detalló que la escala penal para el concurso ideal de los delitos imputados contempla penas que van de los 8 a los 20 años de cárcel. La acusación argumentó que la gravedad de los hechos acreditados durante el debate justifica imponer el tope legal.

Entre los principales agravantes ponderados por la fiscalía se destaca que los abusos se prolongaron ininterrumpidamente durante 19 años, en los que el acusado aprovechó la marcada diferencia de edad, la convivencia y su rol de guardador.

Las pericias del proceso constataron una afección crónica y un trastorno de estrés postraumático complejo en la víctima, condición que requiere tratamiento continuo y medicación.

También se expusieron patrones de aislamiento, la imposición de reglas y creencias coercitivas, y el control constante desde la infancia y adolescencia de la víctima, respaldado por anotaciones halladas en cuadernos personales de la joven.

La acusación remarcó las secuelas que el trauma puede ocasionar en la vida adulta y en el vínculo de la víctima con su hijo, además de dilaciones y maniobras llevadas a cabo por el imputado a lo largo del proceso judicial para evitar el juzgamiento.

Como única circunstancia atenuante, la fiscalía mencionó la falta de antecedentes penales computables del acusado. Sin embargo, precisó que esta condición no debe reducir la condena debido a la naturaleza aberrante y continuada de los delitos.

Antecedentes y resolución del tribunal

El pasado 1 de julio, tras diez jornadas de debate oral, un jurado popular integrado por 12 personas declaró por unanimidad a J.R. autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el resultado dañoso en la salud, la situación de guarda, la minoridad de la víctima y la convivencia preexistente, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, los abusos ocurrieron sistemáticamente en la vivienda compartida, así como en oficinas comerciales del acusado, vehículos de transporte de mercadería y hoteles durante viajes de trabajo.

El imputado permanece privado de su libertad bajo prisión preventiva. Una vez finalizados los alegatos de la defensa, el juez técnico Marco Lupica Cristo dará a conocer la pena definitiva que deberá cumplir el condenado.