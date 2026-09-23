Servicio a la comunidad: precaución en rutas de Neuquén y Río Negro este viernes 25 por un traslado a Vaca Muerta

El traslado se realizará este viernes 25 de septiembre.

Este viernes 25 de septiembre se realizará el traslado de un equipo sobredimensionado con destino al sector productivo de Vaca Muerta. El operativo vial abarcará tramos de rutas provinciales de Río Negro y Neuquén entre las 8 y las 16, por lo que se solicita a los automovilistas circular con precaución por las zonas afectadas.

El itinerario partirá desde San Isidro (Campo Grande) y recorrerá sucesivamente las rutas provinciales 69, 7 y 5 hasta llegar a su punto final en el yacimiento Bajo del Choique, en las inmediaciones de Rincón de los Sauces

Para una mejor previsión de los usuarios de estos corredores, los datos centrales del dispositivo son:

Fecha y franja horaria: Viernes 25 de septiembre, de 8 a 16.



Viernes 25 de septiembre, de 8 a 16. Rutas comprendidas: Rutas provinciales 69, 7 y 5.



Rutas provinciales 69, 7 y 5. Trayecto: Desde San Isidro (Campo Grande) hasta el yacimiento Bajo del Choique (Rincón de los Sauces).



Desde San Isidro (Campo Grande) hasta el yacimiento Bajo del Choique (Rincón de los Sauces). Dimensiones del equipo: Estructura tipo shelter de 8,40 metros de ancho, 26,00 metros de largo y 6,30 metros de altura.



La logística del traslado está a cargo de la compañía OPS (Oilfield Production Services), en el marco de sus servicios para proyectos del sector energético. A través del operativo, la firma difundió un mensaje para cuidar la seguridad en la vía pública y garantizar una convivencia segura en la ruta.

Ante la magnitud de las dimensiones que presenta el transporte, se recomienda a quienes deban circular por ese corredor planificar el viaje con anticipación y transitar con máxima atención durante toda la franja horaria informada.