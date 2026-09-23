Nuevos efectos de El Niño: llega un potente río atmosférico a la Patagonia con lluvias persistentes y fuerte viento

Con el inicio de la primavera y bajo la influencia del fenómeno de El Niño, se confirmó que en los próximos días llegará un intenso río atmosférico que afectará principalmente al centro y norte de la Patagonia.

Este cambio climático combinará, además de temperaturas más elevadas, precipitaciones intensas y fuertes ráfagas de viento.

Río atmosférico en la Patagonia

El sitio Meteored precisó que las lluvias serán «muy abundantes» sobre el noroeste de Chubut, la cordillera de Río Negro y amplios sectores de Neuquén. Asimismo agregó que en algunos puntos del territorio patagónico argentino podrían registrarse entre 90 y 160 mm de acumulación.

Las precipitaciones podrían llegar acompañada de nieve, pero solo en las zonas más altas. Para los especialistas, este temporal podría implicar un factor de riesgo porque la lluvia podría acelerar el derretimiento de la nieve, aumentando así el aporte de agua hacia arroyos y ríos de montaña.

De acuerdo al pronóstico, Esquel, El Bolsón y Bariloche recibirán lluvias persistentes hasta las primeras horas del viernes. En Bariloche llegarán con máximas cercanas a 7 u 8 °C, el período de mayor intensidad se concentrará entre la tarde del miércoles y las primeras horas del jueves.

En tanto, en Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes también serán escenarios de lluvias fuertes y persistentes. En sectores más altos de Neuquén, como Aluminé, Villa Pehuenia y Primeros Pinos, podrán alternarse lluvia, aguanieve, nieve y ráfagas que podrían superar los 95 km/h.

Más hacia el este, el impacto de las precipitaciones disminuirá, pero continuará el viento fuerte. En Zapala las ráfagas podrían acercarse a 90 km/h, mientras el Alto Valle tendrá valores superiores a 60 km/h.