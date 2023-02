Nunca Más, el origen

César Fernández, escritor DNI 7.564.609

Cipolletti

El film “Argentina 1985” revitalizó una antigua discusión en torno a la frase “Nunca más”. El fiscal Julio César Stassera finaliza su alegato, en el Juicio a las Juntas Militares, con este párrafo: “Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: nunca más”.

Sin duda alguna, se trata de un texto de gran significado para la vida de la Nación, porque sintetiza un momento histórico del país.

La duda que muchos teníamos era de dónde venía esa frase que cobró tanta relevancia. Hay una señal en el texto que no debe pasarse por alto: “que no me pertenece”, aunque luego lo atempere diciendo lo que sigue.

En el poema The Raven (El Cuervo), del escritor norteamericano Edgar Allan Poe y que fuera publicado en 1845, se repite y en varias oportunidades el mismo texto, pero en inglés, “Nevermore”. Así todo junto.

La misma resulta totalmente coincidente con el discurso del fiscal.

La pregunta es si Strassera conocía el texto o se lo acercó algún miembro de la Conadep, u otro cercano a él.

La respuesta me la dio Ernesto Sábato, a quien contacté en el III Congreso Internacional de la Lengua Española realizado en Rosario en el año 2004, quien ante mi pregunta me respondió que él había sido quien sugiriera la frase de Poe.

Guardé entre mis recuerdos esa curiosidad retórica, tan especial por provenir de ese inmenso escritor y que posee una singular contundencia sonora y significativa.