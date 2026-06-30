Penoso adiós a Ernestina Pais

Alejandro De Muro

demuroalejandro4@gmail.com

DNI 5.081.245.

Se dijeron muchas cosas. Todas, fundadas en supuestos porque Ernestina Pais no está para aclarar qué la impulsó a cruzar las vías del Tren de la Costa sin los recaudos debidos.

Algunos sostuvieron que un impulso incontenible la llevó a anticiparse a dos vagones arteros. Sin embargo, un video la mostró conduciendo de manera calma, casi displicente. Había barrera baja y luces y bocinas emanadas del convoy en marcha. Pero, por desgracia, no vio ni escuchó.

En ese fatídico instante, no se mostró empeñada en librar una carrera sorpresiva y en ganarla. Quizá, signos de una adicción que parecía estar controlada reaparecieron y la obnubilaron por completo. Misterio. Explicación que no remedia.

Estaba atravesando un gran momento artístico. Incluso, para corroborarlo y en consonancia con esa dicha, acababa de escribir la frase: “Gracias, vida”. Lamentablemente, la vida no la leyó.