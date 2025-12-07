Jorge Hernández y Delia Alcaraz, maestros pizzeros pioneros en Neuquén

59 años de labor ininterrumpida demuestran una tarea eficaz en la elaboración de la pizza, lo que los hace muy reconocidos en la región. Este simbólico comercio abrió sus puertas el 23 de octubre del año 1966, cuando estaba ubicado en la calle Perito Moreno 446 de Neuquén capital. Su fundador fue Jorge Hernández, junto a su esposa, Delia Alcaraz. Jorge y Delia se casaron en Centenario el 11 enero de 1964. De este matrimonio nacieron Horacio el 5 de agosto de 1966 y Claudio el 3 de agosto de 1970, quienes actualmente están al frente del comercio que el próximo año cumplirá 60 años de vida.



En sus inicios, Horacito era un comercio que vendía pan, facturas, empanadas, pizzas, fiambres y productos de almacén. Con el paso de los años sus dueños se fueron inclinando más por las pizzas, el producto que los hizo reconocidos en el rubro gastronómico de la región. Don Jorge nació en Cipolletti el 20 de abril de 1935. Su padre, Rafael Hernández, se dedicaba al trabajo de jornalero en la zona del Alto Valle. Su madre, Clotilde Cides, había llegado de Chile y trabajaba como empleada doméstica. Clotilde falleció cuando Jorge era un niño y su padre decidió mudarse por trabajo a la localidad de Batan, Mar del Plata. Siendo todavía un jovencito, Jorge se fue a vivir con su hermano Pedro González, quien le enseño el oficio de panadero. Después de trabajar en varias ciudades del país junto a su hermano, en el año1966 Hernández decidió abrir junto a su esposa su propio local. El hermano Pedro- como dijimos panadero- fue el fundador de la Panadería Curry ubicada en calle Sarmiento al 600; casado con Mafalda Cimolai quién, con sus más de cien años de vida, aún nos acompaña.



La esposa de Jorge, Delia nació en Cipolletti el 18 de octubre de 1936. Hija de inmigrantes españoles. Su padre, Alfonso Alcaraz, había nacido en Becar, España y se dedicaba a la construcción. Su madre, Francisca Artero había nacido en Mojacar, España en 1900. Como todo inmigrante europeo del siglo XX, ante la difícil situación económica en aquel entonces en Europa decidieron probar suerte en otro continente y llegaron a Cipolletti en el año 1928 para trabajar en labores de agricultura. Luego de varios años, se trasladaron a Centenario, donde finalmente construyeron su casa y formaron su familia con seis hijos.



Desde su fundación, Pizzería Horacito estuvo en calle Perito Moreno 446 hasta 1976, luego se trasladó a la esquina de calles Chile y Don Bosco hasta 1981. Luego abrieron su local propio en calle Félix San Martín 644, hasta la actualidad. Luego del fallecimiento de Delia en 2005, Jorge y sus hijos trabajaron juntos, hasta que, en el año 2021, plena pandemia, falleció Jorge. A partir de ese momento, sus hijos Horacio y Claudio siguen a cargo del negocio. Han pasado seis décadas para el tradicional comercio con gran experiencia gastronómica, basada en la tradición heredada de sus ancestros y el trabajo tesonero. En virtud de todas sus atribuciones, la Municipalidad del Neuquén le entregó un reconocimiento -a través de una placa- en el año 2020 como comercio histórico.

La masa característica es especial: mantienen la misma receta que tiene “crocancia”, eso que hace que tenga “sonido” al masticarla. El local en donde se vende, decorado con colores azul y amarillo, refleja sin dudas cuál es la pasión que tiene la familia en materia futbolística. Uno de los recuerdos que solía contar don Jorge era que uno de los clientes había sido el Dr. Eduardo Castro Rendón –recordemos que el Hospital Central neuquino lleva su nombre por haber sido un médico pionero de la ciudad-; Jorge recordaba las charlas con el Dr. Castro Rendón.

Un homenaje muy sentido para los neuquinos porque esta empresa familiar ha sido ejemplo de vocación, de trabajo y honestidad, que el matrimonio de don Jorge y doña Delia han sabido transmitirles a sus hijos para que mantengan viva semejante herencia. Beatriz Carolina Chávez