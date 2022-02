Planes de desarrollo incumplidos

Enrique Omar Driussi DNI 12638127

NEUQUÉN

El Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) fue creado mediante la Ley 2247 (sancionada el 08/07/1998), afectando el 3% de las regalías petrolíferas y gasíferas percibidas anualmente, con el objeto de asistir y promover el desarrollo y la transformación de la estructura económica de la Provincia de Neuquén.

Para declarar “promocionable” o “elegible” los proyectos financiables por el IADEP, el Poder Ejecutivo debía elevar al Poder Legislativo -todos los años- un proyecto de Ley del “Marco General del Desarrollo Productivo”, en actividades productivas como fruticultura, horticultura, ganadería, forestación, turismo, minería, industria, etc.

Se estipularon criterios objetivos para su evaluación: a) Mayor ocupación de mano de obra en relación al capital invertido; b) Utilización de materias primas locales; c) Mercado principal fuera de los límites de la provincia; d) Localización del emprendimiento en el interior provincial; e) Menor porcentaje de financiación requerida en relación a la inversión total.

El propósito de que el Poder Legislativo aprobara el listado de las inversiones seleccionadas, era evitar la discrecionalidad en el otorgamiento de créditos por parte del Poder Ejecutivo y, brindar transparencia a través del puntaje basado en la ponderación de los criterios antes mencionados.

NUNCA SE CUMPLIÓ. Desde su sanción hasta la actualidad, jamás se presentó un proyecto de Ley “Marco General de Desarrollo Productivo”, antes de cada Presupuesto Anual. Entonces, cabe preguntar ¿A quienes beneficiaron con esos recursos? ¿Por qué esos proyectos no contribuyeron al cambio de la matriz productiva?

Hoy se utiliza la palabra ‘plan quinquenal’; ‘Neuquén 2030’, como marketing político. Pero la verdadera planificación debe ser participativa y de gestión asociada. No se puede planificar, lo que la gente no quiere y no necesita.

Basta ver la condiciones en que viven los crianceros y productores primarios, para darse cuenta que no se ha generado el valor agregado necesario para revertir su situación. ¿Por qué no se utilizó la renta petrolera para reconvertir la PIAP de Arroyito? ¿Por qué la industria cerámica tiene tantos problemas, si la arcilla, el gas, el agua y la energía eléctrica, deberían ser una ventaja natural competitiva? ¿Por qué el acueducto Marí Menuco no pudo regar ninguna de las 23.000 hectáreas previstas en el proyecto?

Evidentemente, los planes de desarrollo no se cumplieron.