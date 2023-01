Policías detenidos por el caso Gatica

Tormentos seguidos de muerte. Perpetua para todos, en cárcel comun. La oficial vio a un detenido con golpes pero “pensó” (?) que no era grave y no hizo ni dijo nada… Esta es la misma policía, con sus corruptos y cobardes jefes que no hizo nada para saber quién secuestró y asesinó al Oficial Lucas Muñoz: siempre me pregunto, que hacían AW y el ministro de Seguridad ese día en Bariloche…

Lucio Sim

Creo que el Estado, debe trabajar a fondo por una mejor policía. Actualmente, para ser agente, hacen un cursito de 3 meses y a la calle con un arma. Si sumamos casos de abuso policial, hay muchos, incluida la de compañeros policías, muertos por la propia fuerza y que la justicia, no se ha encargado de esclarecer…

Ariel Carranza

Hasta que la sociedad no condene con firmeza estos actos de salvajismo y sean sumisos ante estas acciones, hasta que la justicie deje apañar y mirar para el costado, por conveniencia, un mano lava la otra, esto seguira ocurriendo, cuando la le gente justifique el “uno menos” casi como el algo habran hecho, no se reclama una policia tecnica y profesionalmemte preparada, con tecnicaturas administrativas y criminologicas, con capacitacion en defensa personal, con manejo de pruebas y escenas del crimen, que no le den pasto a los abogados defensores contaminanado pruebas, nada cambiara..

Edgardo Enrique Candido