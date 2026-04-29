SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Histórica sanción a Esteban Andrada tras su brutal agresión en España

El arquero argentino le pegó una piña a un rival en el futbol español y recibió una durísima suspensión. Mirá acá el fallo completo.

Redacción

Por Redacción

La imagen que recorrió el mundo entero el pasado domingo.

La imagen que recorrió el mundo entero el pasado domingo.

Esteban Andrada fue el gran protagonista del fin de semana. El pasado domingo, el arquero de Zaragoza agredió brutalmente a Jorge Pulido, capitán de Huesca, y las imágenes no tardaron en dar la vuelta al mundo.

La acción comenzó cuando el argentino empujó al español y recibió la segunda tarjeta amarilla por el árbitro. Luego, el portero de 35 años corrió hacia donde se encontraba el capitán del equipo rival y le pegó una trompada directa al rostro, desatando un escándalo en el campo de juego.

Tras el final del partido, el arquero se arrepintió del hecho y pidió disculpas: «Estoy muy arrepentido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión. Se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma».

Luego de tres días del lamentable suceso, el Comité de Disciplina de la Federación Española le dio una sanción histórica al ex Boca: 13 partidos de suspensión (12 por la agresión y uno más por la expulsión).

De esta forma, Andrada no volverá a vestir la camiseta del Zaragoza, ya que su préstamo en el equipo español finaliza en julio de este año y deberá volver a Monterrey en el futbol mexicano.

En el fallo, se destacan algunos elementos agravantes: el hecho de que la agresión se produjo con el juego detenido, la decisión del arquero de desplazarse hacia su rival de forma intencional y el uso de fuerza excesiva.

Además, señala que hubo un «resultado dañoso constatable: hematoma en el pómulo izquierdo, que acredita la intensidad real de la acción».

La tangana tuvo a otros expulsados, que también fueron castigados. Dani Jiménez, arquero del Huesca, recibió cuatro partidos de suspensión por su participación en la pelea, mientras que Tasende, jugador del Zaragoza, fue penalizado con dos encuentros.


Temas

España

Futbol

Esteban Andrada fue el gran protagonista del fin de semana. El pasado domingo, el arquero de Zaragoza agredió brutalmente a Jorge Pulido, capitán de Huesca, y las imágenes no tardaron en dar la vuelta al mundo.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén