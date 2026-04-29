Histórica sanción a Esteban Andrada tras su brutal agresión en España

Esteban Andrada fue el gran protagonista del fin de semana. El pasado domingo, el arquero de Zaragoza agredió brutalmente a Jorge Pulido, capitán de Huesca, y las imágenes no tardaron en dar la vuelta al mundo.

La acción comenzó cuando el argentino empujó al español y recibió la segunda tarjeta amarilla por el árbitro. Luego, el portero de 35 años corrió hacia donde se encontraba el capitán del equipo rival y le pegó una trompada directa al rostro, desatando un escándalo en el campo de juego.

Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca – Real Zaragoza pic.twitter.com/vjNQcCfb0q — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) April 26, 2026

Tras el final del partido, el arquero se arrepintió del hecho y pidió disculpas: «Estoy muy arrepentido. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión. Se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma».

Luego de tres días del lamentable suceso, el Comité de Disciplina de la Federación Española le dio una sanción histórica al ex Boca: 13 partidos de suspensión (12 por la agresión y uno más por la expulsión).

De esta forma, Andrada no volverá a vestir la camiseta del Zaragoza, ya que su préstamo en el equipo español finaliza en julio de este año y deberá volver a Monterrey en el futbol mexicano.

En el fallo, se destacan algunos elementos agravantes: el hecho de que la agresión se produjo con el juego detenido, la decisión del arquero de desplazarse hacia su rival de forma intencional y el uso de fuerza excesiva.

Además, señala que hubo un «resultado dañoso constatable: hematoma en el pómulo izquierdo, que acredita la intensidad real de la acción».

La tangana tuvo a otros expulsados, que también fueron castigados. Dani Jiménez, arquero del Huesca, recibió cuatro partidos de suspensión por su participación en la pelea, mientras que Tasende, jugador del Zaragoza, fue penalizado con dos encuentros.