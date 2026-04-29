Catriel diseña un protocolo de emergencia local para agilizar la respuesta ante situaciones de crisis

Con el objetivo de unificar criterios y evitar demoras en situaciones críticas, la municipalidad de Catriel avanza en la consolidación de un protocolo local de seguridad y emergencia. La iniciativa surgió tras una nueva convocatoria del Consejo de Seguridad, que reunió a referentes de organismos públicos e instituciones locales para debatir cómo mejorar la coordinación ante hechos de violencia o amenazas en la comunidad.

Uno de los puntos clave del encuentro fue la necesidad de pasar de la teoría a la acción mediante la organización de una red de intervención articulada. Según se informó desde el Ejecutivo municipal, se trabaja en la definición de roles específicos para cada institución y en la activación de una «cadena de llamados» que permita una respuesta rápida y ordenada frente a emergencias.

Formación y prevención como ejes

Durante la jornada, los integrantes del Consejo analizaron el último protocolo elaborado por el Ministerio de Educación de Río Negro, tomándolo como base para adaptarlo a la realidad local. El diagnóstico realizado por los distintos actores reveló la importancia de no solo reaccionar ante el hecho consumado, sino de fortalecer las acciones preventivas.

En ese sentido, el Municipio propuso un cronograma de jornadas de formación y sensibilización. Estas capacitaciones no estarán limitadas a las fuerzas de seguridad, sino que estarán destinadas a:

Docentes y equipos directivos.

Referentes institucionales.

Niños, niñas y adolescentes.

Comunidad en general.

Hacia una respuesta integral

Desde la gestión de Daniela Salzotto señalaron que el protocolo busca construir respuestas «más eficientes y cercanas», entendiendo la seguridad desde una mirada integral que contemple el acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad.

La meta del Consejo es que, ante una crisis, cada institución sepa exactamente qué tarea le corresponde, evitando la superposición de recursos o los vacíos en la cadena de asistencia, un reclamo frecuente en los ámbitos de intervención social y seguridad.