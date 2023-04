¿Porqué no quiere oposición?

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

Roca

En mi opinión, Alberto Weretilneck no cree en la democracia, él la desprecia; si no de qué otra manera se puede interpretar el hecho de que produzca un vaciamiento de las otras agrupaciones políticas, atrayendo a sus dirigentes hacia la propia lo que en última instancia conduce a la dilución o hasta la desaparición de la oposición .

Él aparece como alguien conciliador que con su razonamiento abarcativo concatena al de toda la oposición y de esta manera trata de cooptar a sus dirigentes atrayéndolos con promesas de cargos políticos y no políticos bien o muy bien remunerados (que pagamos sin distinciones políticas todos los rionegrinos de bien que en la mayoría de los casos están galgueando).

Aberto Weretilneck es un personaje disruptivo, distorsivo y destructivo políticamente hablando, porque él quiere que su agrupación JSRN quede como único partido, pensamiento que solamente puede tener alguien enfermizo y alucinado.

Miles de años de evolución en la humanidad, muchas pruebas y errores corregidos a través del tiempo llevaron a forjar el sistema democrático donde hay siempre la posibilidad de elegir distintas opciones, distintas ideas. No hay un método mejor, no existe tal cosa. No hay democracia sin multiplicidad de partidos políticos, con un único partido no existe la democracia, no hay posibilidad.

Weretilneck tiene alma de autócrata, no quiere oposición. Todos los regímenes autocráticos terminaron mal; si no vean lo que pasa en Nicaragua, cuba, Venezuela, Rusia, China etc. La pregunta final es ¿Por qué no quiere oposición?