Cipolletti comenzó la renovación de juegos en la Plaza San Martín: un plan millonario que se ejecuta en seis sectores

Cipolletti inició una nueva etapa de modernización de plazas con el comienzo de la renovación integral de los juegos infantiles en la Plaza San Martín, ubicada en la esquina de Roca y Miguel Muñoz. Hoy arrancaron las tareas preliminares con el retiro de las estructuras existentes y el acondicionamiento del terreno.

La iniciativa forma parte de un programa integral de recuperación de espacios verdes y áreas recreativas en Cipolletti que se despliega en seis sectores, entre ellos el Paseo del Ferrocarril, la Plaza San Martín, el Parque Norte y la Isla Jordán, con el objetivo de revitalizar zonas de uso cotidiano.

La inversión inicial destinada al recambio de juegos ronda los $440 millones. Foto: municipio de Cipolletti.

Según informó la Secretaría de Obras Públicas, luego del desmonte inicial se avanzará con el movimiento de suelo y la construcción de un contrapiso de hormigón que servirá de base para el nuevo equipamiento recreativo.

Desde el área municipal indicaron que, una vez cumplidos los tiempos técnicos de fraguado -estimados en unos diez días-, comenzará el montaje de los nuevos juegos infantiles.

Juegos inclusivos y espacios más seguros en Cipolletti

El municipio señaló que las nuevas estructuras se destacan por su calidad, innovación, durabilidad y diseño, con una propuesta orientada a generar espacios más creativos e inclusivos para niñas, niños y familias.

Además, remarcaron que los juegos fueron diseñados bajo criterios de diversidad y seguridad, con certificados de calidad, garantía de fabricación, materiales no tóxicos y protección UV en los plásticos rotomoldeados.

Entre las mejoras previstas también se incluyen superficies más seguras, pensadas para reducir impactos y acompañar el uso intensivo de los sectores recreativos.

El plan continuará en otros puntos de la ciudad

La renovación ya tuvo una primera y exitosa etapa en el Paseo de la Familia, donde se incorporó un refugio del bosque grande, una calesita integradora, una antena, un pórtico lineal triple, nuevo mobiliario urbano y piso de caucho continuo de 30 milímetros de espesor. En paralelo, también avanzan trabajos similares en el Paseo del Ferrocarril.

Nuevos juegos en la plaza del Paseo del Ferrocarril que está ubicada sobre calle Fernández Oro casi Brentana. Foto: municipio de Cipolletti.

El cronograma municipal prevé que las próximas intervenciones lleguen a Parque Norte, Parque Rosauer e Isla Jordán, como parte del programa integral de recuperación de espacios verdes y áreas recreativas en Cipolletti.

Desde el municipio indicaron que la inversión inicial destinada al recambio de juegos en plazas ronda los 440 millones de pesos, a lo que se suma el costo de colocación, montaje y materiales complementarios.