Enzo Fullone respaldó la eliminación de las PASO y cuestionó el gasto político

El senador nacional de La Libertad Avanza, Enzo Fullone, manifestó su respaldo al tratamiento en el Senado de la reforma electoral impulsada por el Gobierno, que propone la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de los partidos y la implementación de Ficha Limpia.

Reforma electoral: Enzo Fullone defendió eliminar las PASO

“Esperamos con ansias el tratamiento de esta reforma porque representa un paso concreto hacia una política más austera, transparente y cercana a la ciudadanía. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los partidos políticos”, sostuvo el legislador.

Fullone remarcó que la iniciativa busca reducir el gasto político, optimizar el uso de recursos públicos y fortalecer la transparencia del sistema electoral. En esa línea, cuestionó el costo de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al señalar que en 2023 demandaron $45.000 millones “sin dirimir ninguna interna relevante”.

Además, consideró que el proyecto permitirá “establecer reglas más claras para todos los actores del sistema político” y poner fin a “un sistema arcaico que beneficia a la vieja política”.

En clave federal, el senador pidió que la reforma tenga impacto en las provincias y adelantó iniciativas para Río Negro. “La provincia debe acompañar. Río Negro también necesita una transformación que permita a los rionegrinos votar de manera más transparente y ahorrar recursos públicos”, afirmó. En ese sentido, indicó que trabajan en la presentación de la Boleta Única Papel en municipios rionegrinos.

Sobre el sistema de partidos, Fullone fue crítico: “Argentina tiene 713 partidos de distrito, el número más alto de América Latina. Esta proliferación no refleja diversidad real, sino una industria que cobra del Estado sin representar a nadie”.

El proyecto de reforma contempla, entre otros puntos, la eliminación de las PASO como instancia obligatoria, mayores controles en el financiamiento de campañas y la incorporación de Ficha Limpia como requisito para competir en elecciones.

Finalmente, el legislador encuadró el debate dentro de una agenda más amplia de cambios estructurales. “Estamos frente a uno de los congresos más reformistas de la historia reciente, con la responsabilidad de dar respuestas concretas a la sociedad”, concluyó.