El Tribunal de Cuentas de Fernández Oro quedó completo y con nueva conducción

En Fernández Oro, el Tribunal de Cuentas volvió a quedar completo tras la asunción de Lilian Carmen Navarrete como nueva integrante del organismo.

Su incorporación se da luego de la renuncia del entonces presidente Orlando Carrasco. En ese marco, la presidencia fue asumida por otra integrante del cuerpo, Celina Folatelli, y ese corrimiento interno generó una vacante entre los miembros titulares, ahora cubierta por Navarrete.

En ese marco, la nueva estructura institucional se configura con Celina Folatelli a la cabeza junto a Dina Irene Muñoz y Lilian Navarrete como miembros titulares.

El acto se desarrolló en una ceremonia realizada en las oficinas del órgano de control, con la presencia del intendente Gustavo Amati, autoridades locales y representantes de la prensa.

La renuncia de Carrasco reorganizó el esquema institucional

A finales de marzo, se dio a conocer el cese de funciones del expresidente. Según fuentes cercanas al órgano de control de Fernández Oro, la dimisión fue presentada formalmente el 30 de marzo.

Carrasco era, además, un dirigente identificado con el oficialismo local y acompañó la gestión del intendente Gustavo Amati desde su inicio.

La decisión fue presentada como una determinación de carácter personal y profesional, motivada por circunstancias que, según explicó, le impiden continuar ejerciendo el cargo.