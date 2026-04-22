Despiden al motociclista de Salta que murió en el trágico accidente en Ruta 7 de Neuquén

Una profunda conmoción atraviesa a familiares, amigos y compañeros de Guillermo Damián Montellano, el hombre de 32 años que falleció en un trágico accidente sobre la Ruta 7, en Neuquén. Mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido, su entorno más cercano lo despide con mensajes cargados de emoción y pide colaboración para poder trasladar sus restos a su ciudad natal.

Montellano era oriundo del pueblo General Mosconi, en la provincia de Salta, y se encontraba trabajando en Neuquén. Además, era un reconocido bailarín folklórico que integraba el grupo de danzas “El Tropel”, donde dejó una huella imborrable.

Muerte de motociclista en Ruta 7: despedidas y el pedido de la familia

Tras su repentina muerte, familiares y allegados iniciaron una campaña para reunir fondos que permitan a sus hermanas viajar a Neuquén y concretar el traslado del cuerpo hacia el norte del país, donde será velado en el barrio 20 de Febrero. Para colaborar, difundieron un alias solidario: bata.801.cantan.mp.

Desde el grupo de danzas lo despidieron con un mensaje que refleja el impacto de su pérdida:

“Querido Guille, un gran bailarín, pero sobre todo una excelente persona. Nos quedamos con los más bellos recuerdos compartidos en la academia. Su partida repentina nos deja con el corazón profundamente dolido, su luz vivirá siempre en nosotros”.

En redes sociales también se multiplicaron los mensajes de afecto:

“Me voy a quedar con tu sonrisa y tus bromas, así te recordaré”;

“Que siempre brille la luz para vos”;

“Un amigo que luchó para salir adelante y vino al sur en busca de un futuro mejor”.

Cómo fue el accidente

El hecho ocurrió sobre la Ruta 7, en el tramo que une Neuquén con Centenario. Según las primeras pericias, aún se intenta determinar si la motocicleta Siam 110 cc que conducía Montellano se incorporaba desde una colectora cuando fue impactada por un camión Mercedes Benz con acoplado perteneciente a una empresa de logística.

De acuerdo a lo informado por el comisario Ariel Elizondo, jefe de la División Tránsito, el joven falleció en el acto, pese a llevar casco. Tras el impacto, la motocicleta fue arrastrada unos 300 metros hasta que el conductor del camión fue alertado por otro automovilista y detuvo su marcha.

La investigación sigue en curso para establecer con precisión la mecánica del siniestro.