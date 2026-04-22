Un tribunal revisará mañana la prisión preventiva de Konstantin Rudnev, el ruso acusado de liderar una secta en Bariloche

La causa judicial contra Konstantin Rudnev afrontará mañana una instancia decisiva. El Tribunal de Impugnación llevará a cabo una audiencia de revisión de la prisión preventiva que mantiene al ciudadano ruso detenido en la Unidad 6 de Rawson desde marzo de 2025. La cita está programada para las 10 en la sala “J” de la Oficina Judicial de General Roca, bajo un clima de fuerte cuestionamiento por parte de la defensa.

El proceso se reactiva tras los recursos presentados por los abogados Martín Sarubbi y Ramón Giménez, quienes critican la prórroga de la investigación y la extensión de la detención. En la audiencia intervendrán los jueces Richard Gallego y Mariano Lozano, mientras que la acusación será sostenida por el fiscal Fernando Arrigo. El caso involucra a más de 20 imputados, pero Rudnev destaca como el único que permanece tras las rejas.

Una acusación sin sustento probatorio

La defensa de Rudnev ha sido tajante al señalar la parálisis en la producción de evidencia. Según el abogado Martín Sarubbi, el paso de los meses no ha aportado claridad al expediente. “Estamos ante una causa donde el tiempo pasa pero la prueba no aparece”, afirmó el letrado, enfatizando que la prolongación de la detención en estas condiciones “es incompatible con cualquier estándar mínimo de legalidad”.

Para los abogados particulares, la estructura de la investigación es contradictoria y carece de una reconstrucción fáctica sólida. Sarubbi insiste en que no existe un relato consistente sobre los hechos imputados. “Si uno analiza el expediente con lógica jurídica, encuentra más interrogantes que respuestas”, explicó, señalando que la debilidad del caso es el punto central que debería discutirse en el tribunal.

El testimonio de la presunta víctima

Uno de los pilares del reclamo defensivo radica en la declaración de la propia persona señalada como damnificada por el delito de trata. Según Sarubbi, la supuesta víctima negó tajantemente haber sufrido tal situación. “La única persona que fue presentada como víctima declaró expresamente que no lo es”, sostuvo el abogado, advirtiendo que este elemento debería reconfigurar el proceso de inmediato.

Esta declaración desmorona, a criterio de la defensa, el argumento del riesgo procesal por presunta presión sobre los testigos. Sarubbi cuestionó la lógica de mantener a Rudnev en prisión preventiva bajo el pretexto de proteger a alguien que ya desestimó la acusación: “No hay lógica en sostener un riesgo sobre alguien que está desarmando la hipótesis acusatoria”.

Inconsistencias en las pericias y materiales

La defensa también denunció una desconexión total entre su defendido y los elementos secuestrados en la causa. Sarubbi fue categórico al afirmar que “en más de un año no se ha producido una sola prueba concreta que comprometa a mi defendido”. Además, aclaró que dispositivos y materiales mencionados por la fiscalía ni siquiera fueron encontrados en poder del ciudadano ruso.

Incluso los resultados técnicos parecen jugar a favor del acusado. El abogado recordó que las pericias oficiales descartaron la presencia de estupefacientes en los elementos analizados, eliminando uno de los ejes de sospecha iniciales. Sin embargo, lamentó que, a pesar de esto, “se siguen sosteniendo hipótesis que ya fueron desmentidas por la propia evidencia”.

Cuestionamientos a la evidencia tecnológica

Respecto a la extensión de los plazos solicitados por la fiscalía para analizar material digital, la defensa consideró que se trata de una inversión de la lógica procesal. Sarubbi criticó que se pretenda sostener una detención basada en material que aún no ha sido peritado. “Primero se debería tener prueba, y luego sostener la acusación, no al revés”, sentenció el letrado.

Incluso una llamada telefónica mencionada por los fiscales fue descartada por la defensa como un dato aislado y sin verificación técnica. Según explicaron, el número registrado no coincide con el de Rudnev, por lo que carece de trazabilidad. “No hay identificación, no hay trazabilidad, no hay prueba técnica que lo vincule”, detalló sobre este punto en particular.

Desigualdad procesal y riesgos de fuga

Un punto de fuerte controversia es el tratamiento dispar entre los imputados. Mientras que más de 20 personas están en libertad con restricciones, Rudnev es el único privado de ella, lo que para Sarubbi genera una “asimetría que debe ser explicada”. A esto se suma que la supuesta capacidad económica para fugarse ha sido desmentida por los registros bancarios que muestran sumas limitadas.

Finalmente, la defensa advirtió que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable está siendo vulnerado en esta causa. “Cuando los hechos no encajan, cuando la prueba no aparece y cuando la lógica se quiebra, hay que preguntarse qué está pasando realmente”, concluyó Sarubbi, quien espera que el tribunal ponga orden a las inconsistencias del caso este 23 de abril.