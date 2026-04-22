Juicio por la explosión en la destilería de Plaza Huincul: qué registraron las cámaras de la planta

Este miércoles se reanudó el juicio que se sigue por el incendio y explosión de una destilería en Plaza Huincul y que terminó con tres operarios muertos. Se escuchó un único testimonio y fue el peritaje sobre las videograbaciones de las cámaras de la planta y las comunicaciones telefónicas entre los imputados y los empleados, entre otras . Este jueves continuará el mismo perito.

Con la palabra del testigo 25 se reanudó la jornada este miércoles en el juicio que se sigue por la explosión e incendio en la destilería de New American Oil, NAO, en Plaza Huincul y que tuvo como víctimas fatales a Víctor Herrera, Fernando Jara y Gonzalo Molina.

En esta segunda semana -no hubo actividad ni lunes ni martes- se escuchó un único testimonio y fue el del perito técnico Juan Licciardi, que efectuó informes solicitados por la fiscalía sobre los discos que guardan las grabaciones de videocámaras repartidas en la planta y la telefonía celular.

La jornada que empezó a las 9 se extendió pasadas las 16. El fiscal jefe Gastón Liotard y la fiscal del caso Ana Mathieu encabezaron la ronda de preguntas al testigo que se ayudó con imágenes y videos. El testigo explicó que analizó las copias de los DVR y las imágenes de diferentes sectores de la destilería.

Luego las comunicaciones telefónicas vía WhatsApp que mantuvieron los imputados entre sí y entre los trabajadores. El lapso de tiempo que se analizó fue desde 2018 en adelante hasta llegar al día de la explosión y luego de las primeras horas de lo ocurrido.

El perito señaló que su relevamiento y declaración estaban basadas en las imágenes o diálogos considerados de interés para la causa.

Las imágenes registradas en el tanque 205 y las inmediaciones, o la presencia de, al menos, dos operarios caminando hacia la zona de tanques y en otro tramo, uno de los empleados sobre el tanque el día 21 de septiembre de 2022 (horas previas al incidente) y hasta el momento en que ya no hubo más imágenes producto de la explosión y posterior incendio.

Las últimas imágenes fueron grabadas a las 4:12 de la madrugada del 22 de septiembre de 2022 con una de las cámaras fueron exhibidas y se observó a dos trabajadores cerca de la base de uno de los tanques.

Las consultas de la fiscalía se le sumó las que hizo el defensor particular Juan Coto que representa a los imputados Guido Torti (jefe de planta) y Silvio Saibene, (jefe de mantenimiento) sobre lo exhibido. Para este jueves se espera que avance en las preguntas el ministerio Público de la Defensa.

Hubo otros momentos donde se compartieron los diálogos vía mensajería de WhatsApp entre el jefe de planta, Torti y otro de los imputados, el auditor externo Alfredo Novaro; con una de la víctimas; Jara y con la imputada Natalia González, técnica en Seguridad e Higiene.

Del análisis que hizo el perito se referenciaron al menos seis auditorías desde junio de 2018 y hasta marzo del 2022, según se desprende de las conversaciones mantenidas entre el auditor externo y el jefe de planta.

Se describió cómo era la modalidad para ejecutarlas y cuáles eran las indicaciones que se daban en uno y otro sentido. En uno de los últimos mensajes que envió el auditor le pedía a Torti que le enviara datos porque desde la Secretaría de Energía, le solicitaban información por un siniestro en la refinería.

La declaración se extendió hasta la tarde y se espera que este jueves continúe el mismo perito. Y si concluye su declaración podrá continuar con la nómina.

Este juicio que lleva adelante el tribunal colegiado integrado por Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y Vanessa Macedo Font continuará hasta, al menos, el 5 de mayo. En las audiencias previas ya se escucharon los testimonios del vigilador que logró salir del incendio; de extrabajadores y actuales; de familiares de dos de las víctimas y el médico forense.

Por este hecho llegaron como imputados cinco personas: Torti; Saibene; González; y Novaro; y la licenciada en Seguridad e Higiene, Gimena Brillo.