Marcelo Delgado habló de la posible llegada de Dybala y un nuevo arquero en Boca

Marcelo Delgado, Director Deportivo de Boca, rompió el silencio luego de que el equipo se quedara con el Superclásico en el Monumental y analizó el presente de la institución.

«Para mí no fue penal, ese tipo de toques siempre existen y a veces favorecen a otros equipos. En clásicos anteriores nos ha pasado, como el gol anulado a Milton Giménez, donde también estaba Héctor Paletta en el VAR y el penal que le cobraron a Agustín Sández. Hay que ser respetuoso con los árbitros», opinó en diálogo con TyC Sports sobre la polémica en el final del partido con River.

El Chelo apuntó también al próximo mercado de pases y aseguró que aún no está definida la contratación de un nuevo arquero por la grave lesión que sufrió Agustín Marchesín: «Lo veremos más adelante, por ahora vamos a contar con Leandro Brey y Javier García».

Al mismo tiempo, Paulo Dybala aparece en el horizonte como un posible retorno estelar al fútbol argentino, impulsado en gran parte por su amistad con Leandro Paredes. «Nadie va a discutir su jerarquía, un jugador de selección y con una trayectoria enorme. Pero por el momento yo no he tenido ninguna charla con él», aseguró el Director Deportivo.

«Obviamente sería importante si algún día surge esa posibilidad, pero por el momento yo no tuve ninguna comunicación», concluyó.

Chelo Delgado habló de la renovación del Changuito Zeballos

“Para nosotros la prioridad es renovar el contrato de Exequiel Zeballos. Estamos hablando con su representante. Si después surge alguna posibilidad la vamos a analizar, pero queremos que se quede” #CheloDelgado x @TyCSports pic.twitter.com/jthnaI0eQJ — Ezequiel Sosa (@Eze_sosa) April 22, 2026

El Chelo también trató algunas de las temáticas que más inquietan a los hinchas xeneizes, confirmando que ya existen charlas por la renovación de Exequiel Zeballos y mostrándose tranquilo al respecto: «No nos inquieta su situación contractual. Su renovación es lo principal y esperamos resolver ese tema, después analizaremos posibles ofertas».

Además, dijo no haber tenido ninguna charla con Paulo Dybala, el gran anhelo del Mundo Boca para después del Mundial.