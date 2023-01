Presidente comentarista

Silvia Castex Pla

General Roca

Estamos asistiendo a un Presidente al que se podría calificar como “psicópata con delirios de Premio Nobel de la Paz”.

Digo esto porque generalmente al psicópata se lo identifica con actitudes perversas donde se observa maldad. Macri fue un claro ejemplo de ello.

En este caso, “el profesor bonachón”, bueno, que quiere todo bien pero que por las leyes “no se puede hacer nada” es lo que enmascara la psicopatía. Pero es psicopatía igual.

Y va a un programa de tv como mero comentarista de la realidad, realidad que ya sabemos todos los argentinos y argentinas.

En el programa del Gato Silvestre, donde le hicieron preguntas que no lo incomodaron, salvo la de (la exprocuradora) Gils Carbó, a lo que respondió que no la restituyó porque renunció (sabemos que renunció porque Clarín publicó el domicilio de sus hijas) estamos en presencia de un mandatario que, lejos de cambiar y pasar a la historia, lo que quiere es estar tranquilo con el poder real.

Vergonzoso que no haya hablado ni se haya hecho nada con el atentado a cristina y vergonzoso que haya dicho que “el no le debe nada a nadie “ cuando todos sabemos que si no hubiese sido por Cristina estaría enseñando en la facultad.

En fin, terminamos el año con la gran incertidumbre de lo que vendrá o mejor dicho de lo que vendrá.

Con un presidente que es un mero comentador de la realidad, pero que no mueve nada para lograr cambios en beneficios del país.

Muy triste para los argentinos que queremos justicia y que paguen los que tanto daño le han hecho al país y nos siguen dañando.