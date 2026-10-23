Liga Confluencia: suspendieron Argentinos del Norte vs. Deportivo Roca por agresión a un árbitro

El clásico roquense terminó envuelto en una polémica. El partido entre Argentinos del Norte y Deportivo Roca, en el Zit Formiga, por la fecha 10 del torneo Clausura de la Liga Deportiva Confluencia, fue suspendido tras una agresión a uno de los asistentes de la terna arbitral. Ahora, ambos equipos deberán esperar la resolución del Tribunal de Disciplina.

El clásico roquense, que se disputó sin público visitante, comenzó con normalidad. A los cinco minutos, el Naranja golpeó primero y abrió el marcador con un tanto de Benjamín Morales. Sin embargo, promediando la primera mitad, el equipo de Martín Medina sufrió la expulsión de Alexis Gómez y quedó con diez jugadores.

Después de varios minutos de juego friccionado y pierna fuerte, Argentinos del Norte llegó al empate sobre el cierre del primer tiempo. A los 44 minutos, Uriel Álvarez tomó la pelota, avanzó por la banda izquierda y aprovechó una desatención del Depo y estampó el 1-1.

Con un hombre más en cancha y el marcador igualado, el Carcelero salió a buscar la victoria en el complemento. Sin embargo, a los siete minutos, el partido se interrumpió por una agresión al juez de línea desde el sector de la hinchada local.

Según indicaron fuentes presentes en el campo de juego, un rollo de papel impactó en el cuerpo del asistente. Ante esta situación, Lautaro Sandoval, árbitro principal del encuentro, decidió aplicar el protocolo y suspendió el encuentro a los siete minutos del segundo tiempo. La decisión se mantuvo a pesar del ingreso de personal policial, que buscó garantizar las condiciones para la continuidad del juego.

La suspensión llegó en un momento clave del torneo Clausura. Deportivo Roca comparte la cima de la tabla de posiciones con Atlético Regina, ambos con 20 puntos, mientras que Argentinos del Norte suma 18 unidades. Los tres equipos mantienen sus chances de pelear por el título.

Ahora, la definición del encuentro quedó en manos del Tribunal de Disciplina, que deberá resolver cómo continúa la situación tras los incidentes en el Zit Formiga. El domingo, el Naranja viajará a Carmen de Patagones para visitar a Jorge Newbery por la ida de los octavos de final del Regional Amateur.

El domingo se completa la fecha y se juega la permanencia

El resto de la décima jornada se completará el domingo en el horario oficial de las 15. En Roca, Cimac (7) se enfrentará a Catriel (10), mientras que San Martín (6) deberá viajar a La Pampa para el choque con Petroleros Pampeanos (14).

El atractivo de la jornada estará en Huergo (8) con el duelo entre el Albiverde con Fernández Oro (6) porque ambos equipos se encuentran en el fondo de la tabla general y necesitan sumar de a tres para tomar aire y evitar el descenso de categoría.