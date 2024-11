Promesas incumplidas

Hugo Modesto Izurdiaga, DNI 11.604.534.

Buenos Aires

Los libertarios afirman: lo que prometió Javier Milei en campaña, lo está cumpliendo. Lo expresado por sus fieles seguidores resulta ser una verdad a medias. “El Compre Sin IVA” consistía en restituir a los jubilados el 21 % en la compra de productos de la canasta básica, abonadas con tarjeta de débito. (Si el precio era de 100, con el descuento costaba 79).

Dicho plan fue implementado por Sergio Massa durante el gobierno del ex presidente Alberto Fernández. En aquella oportunidad, Javier Milei, siendo diputado nacional, manifestó su conformidad con el programa lanzado por el ex ministro de economía, argumentando que era favorable “devolverle el dinero en forma directa al contribuyente”. Vale recordar que días después de su triunfo electoral, mantuvo una entrevista con el canal TN en A dos voces (22/11/2023). En dicha reunión adelantó su compromiso de mantener la reducción del IVA. Luego le aclaró a los periodistas “A la gente no se la toca, caerá el ajuste sobre los gastos de la política y vamos a bajar el gasto público, por otro lado”.

Ahora parece haber cambiado de idea. Para sorpresa de muchos, comenzó el año 2024 y no hubo más descuentos. Ya han transcurrido 11 meses y no hay noticias de que se vaya a implementar nuevamente.

Sr. Presidente, recuerde: ¡Lo prometido es deuda!

Certificado según norma CWA 17493

Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales