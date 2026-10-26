Harry Kane ganó el Balón de Oro: cómo les fue a Messi y a los otros argentinos

El delantero inglés Harry Kane se quedó con el Balón de Oro en la ceremonia celebrada en Londrés. (Foto: AFP)

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 y conquistó el primer premio de su carrera a los 33 años. El delantero tuvo una temporada sobresaliente: convirtió 61 goles en 51 partidos oficiales con el Bayern Munich y cerró el año con 73 tantos y 15 asistencias en 65 encuentros, contando sus compromisos con la Selección de Inglaterra. La ceremonia se realizó en el Teatro Palladium de Londres y el brasileño Ronaldo Nazário fue el encargado de entregarle el trofeo.

Kane también fue el máximo goleador de la Champions League, con 14 tantos en 13 partidos, aunque el Bayern quedó eliminado en las semifinales ante el PSG. Además, recibió el premio Gerd Müller, que distingue al mejor delantero de la temporada. Con Inglaterra convirtió seis goles en el Mundial 2026, en el que su selección terminó en el tercer puesto.

Por su parte, Lionel Messi integró el top 10, aunque no pudo sumar el noveno Balón de Oro a su colección. El astro rosarino no viajó a Londres para asistir a la ceremonia organizada por la revista France Football ya que esta tarde inauguró una nueva edición de la Messi Cup, después de una seguidilla de compromisos en los últimos días. Primero estuvo en España para participar del evento del Premio Princesa de Asturias y luego viajó a Nueva York, donde Inter Miami cayó por 2-0 ante New York Red Bulls el sábado.

Lautaro Martínez finalizó en el puesto 22 del ranking, dos posiciones por debajo de su ubicación en la edición de 2025. El delantero del Inter de Milán había conseguido su mejor resultado en 2024, cuando terminó séptimo en la votación.

Por su parte, Emiliano «Dibu» Martínez terminó quinto en la votación por el Trofeo Lev Yashin, que distingue al mejor arquero de la temporada y que el argentino había ganado en 2023 y 2024. Unai Simón, guardameta de la Selección española y del Athletic Bilbao, se quedó con el galardón.

Además, España se llevó otros dos premios. Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa por tercera vez consecutiva, como mejor futbolista menor de 21 años, mientras que Luis de la Fuente fue elegido el mejor entrenador.

Los puestos del Balón de Oro 2026

La organización anunció a los diez finalistas pero aún sin establecer un orden entre ellos. Harry Kane fue el ganador y los otros nueve nombres del top 10 fueron:

Kylian Mbappé

Lamine Yamal

Lionel Messi

Rodri

Khvicha Kvaratskhelia

Michael Olise

Ousmane Dembélé

Erling Haaland

Fabián Ruiz

Del puesto 11 al 30, el ranking quedó de la siguiente manera: