Tras el revés electoral, la Justicia de Brasil le prohibió salir del país a Bolsonaro por una causa de lavado de dinero

El escenario judicial para la familia Bolsonaro sumó un nuevo capítulo en la noche del domingo, cuando la máxima instancia de la justicia brasileña dictó una serie de medidas restrictivas contra el senador derrotado en el balotaje frente al presidente Lula da Silva. La decisión recayó sobre el legislador a partir de múltiples sospechas vinculadas a maniobras financieras y redes de apuestas.

Las restricciones impuestas procuran neutralizar cualquier intento de salida del territorio mientras avanzan los expedientes penales abiertos en su contra. Entre las disposiciones destacan la retención inmediata de los documentos de viaje, la prohibición absoluta de mantener contacto con los coimputados y la revisión de los vínculos societarios, reveló Globo.

Restricciones judiciales y vínculos con Willer Tomaz

El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, dictó que Flávio Bolsonaro entregue sus pasaportes y prohibió su salida del país. La resolución judicial incluyó la cancelación de todos los documentos de viaje del legislador —incluido el diplomático—, otorgó un plazo de veinticuatro horas para entregar pasaportes de otras nacionalidades y prohibió terminantemente cualquier contacto entre el senador y el abogado Willer Tomaz.

La investigación judicial se originó en la primera instancia de la Justicia Federal en Río Grande do Sul, donde se indaga un supuesto esquema de lavado de dinero, evasión de divisas y el uso de casas de apuestas.

El expediente subió formalmente al máximo tribunal el 8 de octubre, bajo la relatoría de Moraes. La Policía Federal detectó a través de una brecha en el sigilo telemático de Tomaz que Flávio Bolsonaro figuraba como «usuario master» de una cuenta de la empresa Alcazar Holdings, con un nivel elevado de acceso operativo que se extendió hasta el 22 de mayo de 2025. Tanto el senador como el abogado confirmaron su relación de amistad, pero negaron ser socios comerciales y rechazaron de plano cualquier irregularidad.

Las pesquisas también vincularon a Tomaz con la Rede Loto y Best Bet, operadas a través de la firma Cathedral desde un paraíso fiscal en la Isla de la Madeira, tras obtener la primera habilitación estatal de la Loterj en Río de Janeiro en 2023. Además, los investigadores hallaron documentos de naturaleza personal de Flávio alojados en el iCloud del letrado, sumado a registros de fiestas, reuniones y viajes del senador costeados por la propia empresa Cathedral.

Conexiones financieras paralelas y un jet privado compartido

El entramado societario bajo la lupa policial también salpica a otros dirigentes políticos. De acuerdo con el informe de la Policía Federal, Willer Tomaz operaba como una estructura de sustentación patrimonial y financiera para el senador Weverton Rocha y sus familiares, un flanco que motivó operativos de allanamiento y registro en el mes de agosto para rastrear la ocultación de recursos mediante inmuebles y empresas.

En el plano operativo, la investigación detectó que Alcazar Holdings poseía una de las tres cotas de un avión privado modelo Legacy 650, matriculado bajo el prefijo PP-NLR. Dicha aeronave sirvió para el traslado de Flávio Bolsonaro y Willer Tomaz en enero de 2025 desde Fort Lauderdale hacia Brasil. Las otras dos participaciones del jet pertenecieron a Laerte Cosentino, dueño de la tecnológica Totvs, y al banqueiro Daniel Vorcaro, titular del Banco Master a través de la firma Prime You, entidad encargada de administrar la aeronave de propiedad compartida.

El descargo de Bolsonaro y el eco de los dichos de Eduardo

Tras conocerse las medidas cautelares, Flávio Bolsonaro emitió un video en sus redes sociales este lunes, luego de mantener un encuentro con su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. El legislador cuestionó con dureza el accionar de las fuerzas de seguridad al denunciar que agentes policiales se apostaron en la puerta de la residencia familiar. «Y cuando yo estaba saliendo, la Policía Federal de Lula estaba en la puerta de su casa y en el medio de la calle, fui intimado a entregar mis pasaportes y también estoy prohibido de dejar el país», declaró.

En su descargo, el senador aseguró que la decisión de Alexandre de Moraes se fundamentó de manera equívoca en declaraciones realizadas por su hermano, el exdiputado federal Eduardo Bolsonaro. Este último sugirió el pasado viernes 23 de octubre, durante una entrevista en un podcast en los Estados Unidos, que Flávio debía abandonar el territorio brasileño en caso de sufrir una derrota en los comicios, un escenario que el excandidato presidencial se encargó de desmitificar públicamente.

El caso Dark Horse y la vigencia del foro privilegiado

Paralelamente, el senador enfrenta otro sumario formal bajo la relatoría del ministro André Mendonça, enfocado en la financiación de la producción del filme «Dark Horse», que retrata la trayectoria política de Jair Bolsonaro. La causa examina los millonarios desembolsos de dinero realizados por el exbanquero Daniel Vorcaro para el rodaje de la película biográfica.

Ante la inminencia del fin de su mandato legislativo en 2027 y su consecuente derrota en las urnas, abogados criminalistas consultados por el portal g1 ratificaron que ambas investigaciones permanecerán bajo la órbita del STF. Los especialistas argumentaron que los expedientes deben quedar en la corte porque el senador utilizó su «prestígio» como legislador para obtener las ventajas analizadas. Esta continuidad responde a la modificación jurisprudencial adoptada por la corte en 2025, la cual dictaminó que la prerrogativa de fuero subsiste incluso tras el cese del cargo público, siempre y cuando los ilícitos analizados se hayan cometido durante y en razón de las funciones desempeñadas, de modo que el tribunal anuló el criterio anterior que obligaba a derivar los expedientes de manera automática a la primera instancia al perder la inmunidad parlamentaria.

Bolsonaro denuncia «juego sucio» en el balotaje en Brasil

Desde la vereda opuesta, el senador Flávio Bolsonaro calificó los resultados como inaceptables y apuntó directamente contra la decisión del ministro del Tribunal Supremo Federal (STF), Cristiano Zanin, quien extendió el horario de votación en dos horas ante los problemas registrados con el transporte público.

«Lo ocurrido hoy no fue normal, fue incluso inaceptable. Un ministro del Tribunal Supremo, por primera vez en la historia, un exabogado de Lula, toma una decisión a petición de un antiguo socio suyo y cambia las reglas del juego a mitad de la jornada», denunció el candidato derrotado, afirmando que a las 17:01 el magistrado pasó por alto al sistema judicial especializado.

Flávio Bolsonaro remarcó una total desigualdad entre los electores de diferentes ciudades y confirmó su ofensiva judicial, pese a que su propia campaña también había solicitado una extensión horaria en estados como Minas Gerais, São Paulo y Santa Catarina.

«Es imposible, imposible reconocer los resultados electorales en el contexto de cómo ocurrieron estos hechos. Utilizaremos a nuestro equipo legal y solicitaremos la anulación de estas elecciones», sentenció.

Frente a los cuestionamientos, el presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, defendió la solidez del escrutinio y garantizó la transparencia del proceso.

«Tenemos absoluta confianza en todo el proceso electoral», subrayó el funcionario designado originalmente por el expresidente Jair Bolsonaro ante Globo.

Nunes Marques explicó que la prórroga de los comicios obligó a bloquear temporalmente la recepción de los informes de las urnas para garantizar una seguridad absoluta en los miles de colegios que ya habían cerrado sus puertas. «Ninguna decisión judicial es susceptible de crítica, posponer unas elecciones es posible, pero debe ser meditado, calculado y estructurado», argumentó el magistrado.

Durante su discurso, el presidente del TSE confirmó que se comunicó telefónicamente con ambos candidatos al finalizar el recuento. Felicitó a Flávio Bolsonaro por su caudal de sufragios en su primera contienda presidencial y ratificó la victoria de Lula, quien asumirá formalmente su nuevo mandato de cuatro años el próximo 5 de enero de 2027.