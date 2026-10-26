Datos y horarios: Franco Colapinto va por la recuperación en el GP de México de Fórmula 1

El argentino competirá por tercera vez en suelo mexicano desde su debut en 2024. Foto: Alpine.

Se viene el segundo de los tres desafíos americanos consecutivos para el argentino Franco Colapinto, en la recta final del calendario 2026 de la Fórmula 1.

Luego del decepcionante paso por Austin, el pilarense irá el próximo fin de semana por la recuperación en el circuito “Hermanos Rodríguez”, de 4,304 kilómetros de extensión, que una vez más albergará el Gran Premio de México.

El abandono de ayer en el Circuito de Las Américas, tercero en cuatro competencias (tras tocarse con Arvid Linblad y dañar su monoplaza), profundizó el complicado presente del piloto de Alpine en este tramo final de temporada, a la cual le quedan cinco capítulos hasta bajar su telón.

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto tuvo problemas en su Alpine que lo obligaron a abandonar la carrera en Austin. 📺 #USGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/KOs5RaOh5w — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026

Para Franco, 12° en el campeonato con 27 puntos, será la tercera vez compitiendo en el histórico trazado azteca, estrenado el 20 de diciembre de 1959 bajo la denominación Autódromo de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

En la edición 2024, con Williams, Colapinto finalizó en el 12° puesto. Ese día se inscribió como el único argentino que completó sus primeras cinco carreras de Fórmula 1 de forma consecutiva. Un año después, con Alpine, Franco concluyó en el 16° puesto, pagando caro un trompo en la primera curva tras un enredarse con el canadiense Lance Stroll, piloto de Aston Martin.

"ME TOQUE CON ARVID Y SE ROMPIÓ MUCHO EL AUTO" Franco Colapinto después de abandonar en Austin. 📺 Mirá TODA la 🏎️ #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla https://t.co/e2tDDAMZ2u October 25, 2026

Un total de 25 veces se desarrolló el Gran Premio de México de F1 en el Hermanos Rodríguez, dividiéndose su estadía en tres etapas. La primera, de 1963 a 1970; la segunda, de 1986 a 1992, y la última, de 2015 a la actualidad.

El más ganador en suelo azteca es el neerlandés Max Verstappen, que triunfó en cinco oportunidades. El tetra campeón, que por primera vez desde cinco años llega a México sin chances de corona, se impuso en las ediciones de 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023.

Vale destacar que el fin de semana venidero puede haber consagración prematura. De sumar dos puntos, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), vencedor ayer en Estados Unidos, se proclamará como el monarca más joven en la historia de la F1.

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Horarios del Gran Premio de México

Viernes 30 de octubre

Práctica 1: 15:30 a 16:30

Práctica 2: 19:00 a 20:00

Sábado 31 de octubre

Práctica 3: 14:30 a 15:30

Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 1 de noviembre