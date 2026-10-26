Así fue el cimbronazo financiero en Brasil y Argentina tras el triunfo electoral de Lula este lunes 26

La reelección de Luiz Inácio “Lula” da Silva provocó un cimbronazo financiero en Brasil que tuvo impacto directo en los activos argentinos, los cuales sufrieron caídas de diferente magnitud.

A diferencia de la primera vuelta, cuando el triunfo de Flávio Bolsonaro tuvo un efecto positivo, este lunes el mercado se dio vuelta y castigó a las acciones brasileñas que a su vez contagiaron a los papeles argentinos.

Las operaciones en la Bolsa de San Pablo se iniciaron con una fuerte baja de 10% que obligó a una suspensión temporaria de los negocios. Tras la reapertura y con el correr de las horas, se profundizó la caída que, finalmente, fue de 14%. A su vez, el real se depreció 8% y la cotización subió a R$ 5,4 por unidad estadounidense.

Con este escenario, el MSCI MERVAL arrancó con un retroceso de hasta 6,5% y luego recortó pérdidas para cerrar con un rojo de 3%. Las bajas más pronunciadas se dieron en el sector bancario: Superville (5,7%), Banco Macro (4,9%), Banco Francés (5,9%) y Galicia (4,4%).

Los ADRs argentinos que cotizan en Nueva York también se derrumbaron. Dado su vínculo con su par brasileña, la acción que más sufrió fue la de Mercado Libre, que retrocedió más de 8%. Al igual que en Buenos Aires los papeles bancarios fueron los de mayor retroceso.

En este escenario, los títulos públicos cedieron hasta un 2,3%, lo cual elevó el riesgo país a 765 puntos.

En el plano cambiario, el dólar oficial subió $ 10 y culminó en $ 1.510 para la compra y $ 1.560 para la venta. El salto más grande se observó en el dólar mayorista que pasó a valer $ 1.531 y $ 1.540 para ambas puntas.

Esto sugiere una presión adicional que puede obligar a nuevas correcciones de la cotización oficial. El salto también obedeció a un movimiento del Ministerio de Economía para impedir especulaciones sobre la fijación del precio de un bono próximo a vender.

Sorpresa en el mercado

“El resultado tomó por sorpresa a un mercado que apostaba por una victoria de Flávio Bolsonaro. En lo que va de octubre el EWZ (índice de Brasil) subía 14% hasta el viernes descontando ese escenario político, en un contexto donde los emergentes caían 7%”, señalaron desde la consultora PPI para dar idea de la magnitud de lo que significó para los inversores el resultado electoral.

El dato clave que seguirán ahora los inversores es la designación del próximo ministro de Hacienda, lo cual tal vez se convierta en guiño al mercado que espera un ajuste fiscal.

El nuevo mandato de “Lula” da Silva estará enmarcado por la necesidad de un ordenamiento de las cuentas públicas.

PPI advirtió, además, que “la depreciación del real introduce un viento en contra para el peso, por lo que será importante observar si el Gobierno permite que una eventual presión vendedora se traduzca en una suba del tipo de cambio o si vuelve a intervenir para contenerla”.

Para los analistas, una victoria de Bolsonaro alimentaba la expectativa de un real más fuerte, lo que habría mejorado la competitividad del peso frente a la moneda de nuestro principal socio comercial.

Ese escenario le daba algo de aire al frente cambiario argentino y favorecía las cotizaciones locales. Con el triunfo de Lula, el mercado revierte esa expectativa y en consecuencia la depreciación del real pone presión sobre el tipo de cambio en la Argentina.

Por su parte, el economista, Alberto Ades, de buena sintonía con el presidente, Javier Milei, advirtió que “un Brasil volátil prolongaría el castigo relativo frente a sus pares”.

Andes indicó que “con el balotaje cerrado, el mercado espera el nombre del ministro de Hacienda y alguna señal sobre la meta fiscal”, sumándose a la idea general de que el frente fiscal es determinante para los próximos años de la economía brasileña.

En tanto, Eric Ritondale de Puente Inversiones, sostuvo que “el resultado electoral del domingo en Brasil extiende el viento de frente que tenía la Argentina y representa una continuación de las presiones externas, condicionando la dinámica de corto plazo de los activos locales”.

Desde Wise Capital señalaron que “la conmoción trasciende las fronteras e impactará en la Argentina, donde la interrupción de la ola de triunfos de la derecha en la región genera dudas políticas con miras a 2027 y traslada la atención de los inversores hacia las próximas elecciones de medio término en Estados Unidos, clave por la sintonía estratégica entre Donald Trump y Javier Milei”.