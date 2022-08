Protección

Alfredo Popritkin

BUENOS AIRES

La causa Vialidad ingresó en la etapa final del juicio oral. Se juzga a la ex presidenta y actual vice Cristina Fernández de Kirchner, a Lázaro Báez, al ex ministro Julio De Vido y a otros ex funcionarios.

El Poder Ejecutivo debe brindar a los fiscales Luciani y Mola todas las garantías que corresponden, para que actúen con libertad y continúen cumpliendo el rol que les compete, sin que se ejerza, directa ni indirectamente, sobre ellos ninguna presión o intimidación. Lanzamos tal petición en change.org.