Protestas en días no laborales

Enrique Omar Driussi, DNI 12.638.127

Neuquén

El derecho de protesta o reclamo social debe ejercerse respetando los derechos del resto de la comunidad. Una sociedad organizada -y civilizada- efectúa sus marchas de protesta los sábados a la tarde o los días feriados. ¿Por qué? Porque no se debe afectar el trabajo ni la libre circulación de la gente, y para que los niños que acompañan a sus padres no falten a clases.

He participado de esas marchas en el centro de la ciudad de Neuquén y he observado con beneplácito el buen comportamiento de la gente. Nadie tiraba un papel en la calle. Por supuesto que esas marchas eran autoconvocadas. No ocasionábamos gasto alguno.

En la Argentina existe una subcultura de extorsión, donde las huelgas, paros, y marchas paralizan servicios públicos como el transporte (colectivos, subterráneos, trenes y aviones), educación, salud, justicia, etc. Nadie puede negar la legitimidad de un reclamo, pero es injusto que gente que nada tiene que ver con un determinado problema sufra por ello. Es una actitud egoísta y miserable, de aquellos que buscan trasladar su malestar a los demás, en lugar de proponer soluciones factibles.

El protocolo de seguridad para mantener el orden público anunciado por Patricia Bullrich, prohíbe los cortes de calles y rutas porque lesiona el derecho constitucional de libre tránsito. En cualquier país del mundo desarrollado, si alguien intenta hacer esos cortes, va detenido y procesado.