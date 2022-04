Qué gran periodista

No quiero revestirme del ropaje de periodista, pero no encuentro un mejor lugar desde el cual expresar la admiración que sentí siempre por Jorge Gadano y la perfecta demostración que hacía de cómo debe practicarse el periodismo. Me conduelo de la desaparición física de este formidable profesional que nos deja páginas imborrables sobre la historia menos contada de la provincia del Neuquén y sus gobiernos.

Jorge A. Sabatini

DNI 8.850.113

Neuquén