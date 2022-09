* por Héctor Rubén Benegas, UCR Movilización Partidaria Río Negro

El sábado en Chimpay la Convención Radical de Río Negro volvió a dar pena: ver a dirigentes que están identificados con Juntos Somos Río Negro y que cobran sueldos. Parece que se olvidaron que ustedes llevaron a María de los Ángeles Dalceggio y Walter Carrasco en la lista del 11 de Abril del ‘21. Trabajé para esa lista y me acuerdo, y ahora porque no sigue las directivas de dos dirigentes hay que expulsarlos como a todos los que no pensamos igual.

Decían: la Convención tiene los micrófonos abiertos para los que piensen distinto;mentiras. Ahora les digo: la convención Nacional acordó estar dentro de JXC en la que se encuentran UCR, ARI y PRO y ahí armar un frente; no somos amarillos, somos radicales.

No pienso pedirle permiso a nadie para decir lo que pienso; tengo mi propia autoridad. Doy explicaciones a los dirigentes que me escuchan.

Muchachos: si no tienen miedo vayan adentro y pidan internas y no coqueteen para seguir cobrando sueldos de IUPA. No nos expulsen. Esto ya ha sucedido. Así está quedando un partido diezmado y avejentado “sin espíritu de renovación”. ¡Vergonzoso!