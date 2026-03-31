Reflexión sobre las especies en peligro
Silvina Rossi
DNI 27.616.777
Debemos tener un gobierno con una mentalidad pro ambiente capaz de entender las problemáticas y equilibrio ambiental.
Creo el mundo se dirige a un abismo de regulaciones que no se cumplen, y nos dirigimos a extinciones masivas de animales marinos si no se acciona hoy mismo.
Ver informes científicos. La reciente película Seaspiracy da un panorama actual
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