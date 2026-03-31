Reflexión sobre las especies en peligro

Silvina Rossi

DNI 27.616.777

Debemos tener un gobierno con una mentalidad pro ambiente capaz de entender las problemáticas y equilibrio ambiental.

Creo el mundo se dirige a un abismo de regulaciones que no se cumplen, y nos dirigimos a extinciones masivas de animales marinos si no se acciona hoy mismo.

Ver informes científicos. La reciente película Seaspiracy da un panorama actual

