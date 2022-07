Regular la extracción de litio

*por Elena Cristina Gardi, Ibicuy, Entre Ríos

Creemos que el Estado Nacional debe intervenir dando un marco legal que regule la extracción de litio en Argentina.

Con esto evitaremos que sigan sacando de nuestra patria los recursos naturales.

Dos de nuestras provincias -Jujuy (Salar de Olaroz) y Catamarca (Hombre Muerto)- poseen salares de los cuales ya se esta extrayendo litio; en desarrollo en Salta (Salar del Rincón), en Jujuy (Cauchari), pero hay varios más, todos en etapa de prefactibilidad como son: Salta (Pozuelos), Atofalla (Catamarca), etc.

Debemos darle ese marco y el agregado de valor a este valioso recurso urgente.

No olvidarnos que junto con Chile y Bolivia podríamos concentrar el 85% de las reservas de litio mundiales.

He realizado una petición en change.org y espero puedan acompañar este pedido.