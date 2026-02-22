Reina de la Manzana: el recuerdo de Teté

Alejandro Kunz

DNI 20.934.469

ROCA

Cuando la dinastía Soria termine, sería importante recuperar la elección de la Reina. Como ejemplo, Teté Coustarot, fue por mucho tiempo nuestra embajadora cultural, rescatando el valor histórico de la fiesta y dejando en claro que no era una ganadora de un concurso de belleza, sino una embajadora rionegrina representando a nuestro Alto Valle.

Con sus matices, así fue siempre y debería seguir siendo. Es preocupante que para la intendente la belleza deba ocultarse, que celebrarla es cosificar.

La historia demuestra que mujeres como Teté, utilizaron el concurso, como plataforma de oportunidades, no cárceles simbólicas.

El verdadero problema no es la belleza, sino la falta de libertad de quienes quieran ser representantes, tengan el ejercicio de autonomía de hacerlo.

