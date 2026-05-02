Islas Malvinas: en medio de las tensiones diplomáticas, el Gobierno homenajeó a los caídos del ARA General Belgrano

El homenaje ocurre luego de una versión filtrada sobre un respaldo de Estados Unidos a Argentina.

El Gobierno nacional y la Armada Argentina homenajearon este viernes a los caídos del ARA General Belgrano, al cumplirse 44 años del hundimiento ocurrido durante la Guerra de Malvinas. Las declaraciones se producen en medio de un escenario de tensión, luego de la filtración de un memorando del Pentágono que sugiere un posible respaldo de Estados Unidos al reclamo argentino.

La Armada Argentina recordó que el ataque ocurrió el 2 de mayo de 1982, cuando el submarino británico HMS Conqueror lanzó dos torpedos contra el crucero argentino. El hecho dejó 323 tripulantes muertos y marcó el episodio más grave del conflicto bélico.

El homenaje por Malvinas volvió a cruzarse con la tensión diplomática

A través de un comunicado oficial, la Armada recordó que el hundimiento ocurrió fuera de la “zona de exclusión” establecida por el Reino Unido. La fuerza remarcó que el episodio es considerado por distintos sectores como un “crimen de guerra” en el marco del conflicto.

La institución también destacó a los 770 sobrevivientes que permanecieron durante horas en condiciones extremas en el Atlántico Sur. “323 tripulantes quedaron para siempre custodiando las profundidades del mar”, expresó el comunicado difundido.

La Casa Rosada también publicó un mensaje oficial en redes sociales para recordar a las víctimas del hundimiento. “Honramos la memoria de los 323 tripulantes caídos y reafirmamos el reconocimiento eterno de la Nación a su entrega y sacrificio”, señaló el Gobierno en un posteo difundido por X.

En tanto la vicepresidenta Victoria Villarruel también se refirió al aniversario del ataque al ARA General Belgrano. “El hundimiento del Belgrano marcó un punto de inflexión y el final de las negociaciones diplomáticas”, afirmó la funcionaria al recordar a los caídos en la guerra.

Villarruel agregó que mantiene “viva su memoria” y reafirmó su «compromiso con la soberanía argentina”. El homenaje coincidió con días de debate político por la política exterior argentina y las versiones sobre cambios en el apoyo internacional vinculado a las Islas Malvinas.

«Las Malvinas son innegociables»: el jefe de la Fuerza Aérea británica ratificó la autoridad en las Islas

El jefe de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido (RAF), Sir Richard Knighton, afirmó que la defensa de las Islas Malvinas es “innegociable” y aseguró que las fuerzas británicas se encuentran en estado de máxima alerta.

El jefe militar remarcó que la protección del territorio en el Atlántico Sur es una prioridad estratégica para el Reino Unido y que existe un compromiso firme con la defensa de las islas.

Knighton destacó además la capacidad operativa de la RAF, que mantiene presencia permanente en la base de Mount Pleasant, desde donde se controla el espacio aéreo de la región con aviones de combate y personal especializado.

También señaló que el sistema de defensa británico en Malvinas se actualiza de manera constante, adaptándose a los desafíos globales y manteniendo coordinación con otras ramas de las Fuerzas Armadas.