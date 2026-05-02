Detuvieron a «El Loco» Cárdenas, el peligroso delincuente de Chubut que se fugó tras una cita con su psicóloga

«El Loco» Cárdenas finalmente fue detenido. El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, confirmó su captura este sábado 2 de mayo. Informó que fue hallado en la ciudad de Trelew luego de realizar una serie de allanamientos.

Darío Fernando Cárdenas se encontraba prófugo desde el 15 de marzo cuando huyó luego de mantener una cita con su psicóloga. El reo se habría escapado de su custodia para tirarse desde el primer piso y allí lo pasaron a buscar en moto.

La captura de «El Loco» Cárdenas

El ministro Iturrioz informó a medios chubutenses que la captura se logró este sábado por la mañana cuando la División Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew realizaba dos allanamientos en el marco de una causa por hurto agravado

El operativo se realizó alrededor de las 8 en uno de los domicilios intervenidos, ubicado sobre calle Mamet, en el barrio Memfa.

«Felices de haberlo recapturado, sobre todo por la madre de la víctima, que recibió la noticia con mucha felicidad, y por eso reconfortados por esa noticia», comentó en conferencia el funcionario. Luego relató que el delincuente nunca logró salir de la región pese a la presunción que hubo en su momento: «Siempre estuvo en Trelew, es decir, estuvo en el valle. Pudo haber estado algunos días en un alojamiento transitorio en Playa Unión. Teníamos el vehículo en el que se había intentado fugar; lo estaban arreglando para intentar salir de la provincia. Nunca pudo salir».

Respecto a la fuga, Iturrioz aseguró que Cárdenas contó con apoyo externo y reiteró: «Esto fue un hecho planificado; los vehículos en que intentó fugarse habían sido adquiridos para esa tarea. Contaban con recursos logísticos y con dinero, que esto es lo que nos preocupa porque hay gente que no trabaja en su vida y está construyendo mansiones».

En tanto explicó que la detención se concretó cuando «estábamos trabajando por una banda que comete varios robos y de eso vive; teníamos el dato de que en algunos de los domicilios podía estar Cárdenas porque era parte de su grupo de pertenencia. Se irrumpió con el GEOP y los detuvieron inmediatamente».

Según la información brindada, el detenido quedó a disposición de la Justicia y será sometido a las audiencias correspondientes en las próximas horas.