Energía, turismo y conectividad: la estrategia de Rolando Figueroa para atraer inversiones a Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa desplegó una agenda internacional en Buenos Aires con el objetivo de posicionar a Neuquén como un polo atractivo para inversiones en energía, infraestructura y turismo, a través de encuentros con los embajadores de Estados Unidos, Francia y Chile.

Rolando Figueroa se reunió con embajadores de Estados Unidos, Francia y Chile

En primera instancia, el mandatario provincial se reunió con Peter Lamelas, con quien analizó oportunidades de inversión vinculadas al desarrollo energético. Tras el encuentro, Figueroa aseguró que la provincia está “preparada para competir con los mejores del mundo” y remarcó la importancia de avanzar en proyectos de GNL para fortalecer la cadena de valor y potenciar las exportaciones.

La agenda continuó con el embajador de Francia, Romain Nadal, donde el foco estuvo puesto en el turismo sustentable. En ese marco, se evaluó replicar en el norte neuquino experiencias piloto que ya se desarrollan en Villa La Angostura y Villa Traful, como la instalación de baños secos en áreas naturales de alta concurrencia. Además, se analizaron alternativas para potenciar el esquí, el glamping y el senderismo, en línea con estándares internacionales.

Finalmente, Figueroa mantuvo un encuentro con Gonzalo Uriarte Herrera, designado por el presidente José Antonio Kast. Allí, avanzaron en una agenda común centrada en energía, turismo y conectividad fronteriza. El gobernador destacó la necesidad de “generar confianza y llenar los ductos” para exportar gas a Chile y subrayó el cambio de paradigma energético, orientado a monetizar los recursos en el corto plazo.

En materia de infraestructura, el mandatario remarcó los avances en los pasos internacionales como Pichachén y Mamuil Malal, así como la proyección de un corredor binacional que conecte rutas estratégicas y fortalezca tanto el comercio como el turismo. En ese sentido, también destacó la consolidación de circuitos turísticos compartidos en la Norpatagonia y el impulso a iniciativas como el “Camino de la Fe”, con potencial para atraer visitantes de ambos países.

Figueroa concluyó que estos avances forman parte de una estrategia integral para diversificar la economía neuquina y consolidar su inserción en la agenda global, combinando desarrollo energético, sustentabilidad y cooperación internacional.