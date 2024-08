Reservas en Inglaterra

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.653.429

Puerto de San Antonio Este

¿De donde viene el ministro de Economía Luis Caputo? fue ministro de Macri. Javier Milei es un bancario sin trayectoria institucional -salvo que logró una banca en Diputados- y como libertario fue votado por quienes piensan en que va a salvar el país… Como presidente, ha tomado medidas que lo hicieron enemistarse con países como Brasil, Venezuela, Colombia, Cuba etc. sin motivo ni razón alguna, eligiendo para negocios a Israel y EE. UU.

Pero eso no es todo. Milei ha enviado a Inglaterra (la que ocupa Malvinas) 430 lingotes de oro de las reservas del Banco Central por 400 millones de dólares, información que la Rosada entregó con cuenta gotas (a uno de los pocos sindicalistas que merecen crédito, el titular de La Bancaria don Sergio Palazzo). No voy obviar comentar aquí sobre la costumbre de Inglaterra de no devolver el oro ajeno, costumbre que viene de cuando el corsario Morgan y otros asaltaban galeones españoles.

Caputo casualmente viene de la Banca Morgan, la sucursal Bs.As., que seguramente nada tendría que ver con este “especialista de las finanzas” traído por Macri y encumbrado por Milei. Venezuela reclama “a grito pelao” que Inglaterra le devuelva 41 toneladas de oro que ese país confiadamente le entregó como “resguardo” y que los ingleses no quieren devolver, cuestionando su calidad de presidente constitucional. Maduro no es Macri, Milei o Caputo, siervos del imperio. A Maduro tarde o temprano le devolverán su oro.

Como también están haciendo con Rusia, país al que Inglaterra le tiene retenidos mas de 300 millones en oro y en contestación su presidente Vladimir Putin le ha soltado la mano a los capitales ingleses en Rusia ¡Enhorabuena¡ Nosotros si Rusia nos ayuda podríamos reclamar las Malvinas…

Próximamente comentaré mi opinión sobre otro envío de oro hecho por Milei, y también de Mauricio Macri cuando fue presidente de los argentinos y se hallaba procesado por contrabando…

Pobrecito, menos mal que la justicia de Comodoro Py lo ayudó a zafar.