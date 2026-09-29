Rutas peligrosas

Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

Abogado, exjuez.

Zapala

Las rutas de la Patagonia se encuentran en estado deplorable y cada día los distintos medios de comunicación nos informan de graves accidentes ocurridos en momentos en que se transita por ellas.

Hace unos días, en la RN40 en el tramo conocido como Ruta de los Siete Lagos, un conductor que circulaba desde San Martín de los Andes hacia Villa La Angostura afirmó haberse encontrado con varios pozos de grandes dimensiones sobre la calzada y remarca que los impactos provocaron la rotura de dos cubiertas de su vehículo dejándolo varado en plena ruta.

Pudo resolver la situación por la solidaridad de otro automovilista que circulaba en dirección a Bariloche y se detuvo para asistirlo, facilitándole una rueda de auxilio para que pudiera continuar su recorrido. Por otro lado, el 20 dos personas murieron en un vuelco en Rincón de los Sauces y otras dos fueron trasladadas al hospital local. Ocurrió sobre la RP6 a la entrada de Rincón de los Sauces, donde el conductor de una Toyota Hilux perdió el control y volcó, y no habría otros autos involucrados.