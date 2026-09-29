Condenaron en Luis Beltrán a un hombre que violó medidas de protección contra su expareja y sus hijos

La resolución fue dictada tras una audiencia en la que la jueza Verónica Rodríguez homologó el procedimiento abreviado.

Un hombre de 23 años fue condenado en Luis Beltrán a una pena única de cuatro años de prisión por varios hechos cometidos contra su expareja y los hijos de ella. El acusado admitió su responsabilidad y la Justicia homologó un acuerdo de procedimiento abreviado, con una pena de cumplimiento efectivo y la declaración de su primera reincidencia.

La Fiscalía señaló que los incumplimientos se produjeron entre marzo y junio de 2026, pese a que el hombre había sido notificado de las medidas cautelares dictadas por el Juzgado de Familia de Luis Beltrán y de una sentencia condenatoria anterior.

Qué medidas incumplió

La fiscal del caso, Analía Álvarez, explicó durante la audiencia que el imputado incumplió “reiteradamente las medidas cautelares” que estaban vigentes. Entre ellas se encontraban la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros de la mujer y sus hijos y la prohibición de ejercer actos violentos.

La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el acusado conocía las restricciones impuestas y, aun así, las desobedeció en distintas oportunidades.

Según se informó, la víctima prestó su conformidad con el acuerdo y la Fiscalía solicitó que la pena fuera de prisión efectiva y que se computaran los antecedentes para declarar la primera reincidencia.

La prueba reunida por la Fiscalía

Entre los elementos incorporados al expediente se encuentra la denuncia realizada por la mujer en la Comisaría de la Familia de Luis Beltrán y la intervención de esa unidad. También fueron incorporadas copias del expediente del fuero de Familia, las notificaciones de las medidas dispuestas y entrevistas a los policías que participaron de los procedimientos.

Además, se sumaron informes del equipo técnico interdisciplinario del Juzgado de Familia, de la Dirección de Género de la Municipalidad de Luis Beltrán y de la SENAF.

“La Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) del Ministerio Público Fiscal realizó varias entrevistas con la señora que también adjuntamos como prueba relevante”, explicó Álvarez.

La acusación también incorporó documentación del área de Salud Mental del hospital local, un informe fotográfico elaborado por el Gabinete de Criminalística de Valle Medio y los antecedentes computables del hombre.

La Justicia homologó el acuerdo

La defensora penal pública Flavia Rojas asistió al acusado durante la audiencia. No se opuso a los términos del acuerdo y señaló que había asesorado oportunamente al hombre sobre el procedimiento abreviado.

Finalmente, la jueza Verónica Rodríguez homologó el acuerdo y estableció la pena única de cuatro años de prisión. El hombre ya se encuentra cumpliendo esa condena de manera efectiva.

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