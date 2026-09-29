Luis Miguel confirmó su gira mundial 2027: qué se sabe del nuevo tour

Luis Miguel volverá a los escenarios con una nueva gira mundial en 2027. El cantante renovó su alianza con Fenix Entertainment para un tour que recorrerá América Latina, Estados Unidos y Europa: cuándo se conocerán las fechas.

Luis Miguel confirmó su regreso a los escenarios en 2027 con una nueva gira mundial que buscará continuar el fenómeno generado por su último tour internacional.

El “Sol de México” y Fenix Entertainment anunciaron una nueva alianza para llevar adelante el ambicioso recorrido, que tendrá paradas en América Latina, Estados Unidos, Europa y otros mercados internacionales.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, el acuerdo vuelve a reunir al artista con la productora después del éxito de la gira que marcó su gran regreso a los escenarios.

Luis Miguel Tour 2027: cuándo se conocerán las fechas

Por el momento, no fueron confirmadas las fechas, ciudades ni países que integrarán el Tour 2027. Los detalles serán revelados próximamente a través de los canales oficiales de Luis Miguel y Fenix Entertainment.

El anuncio genera especial expectativa después del impacto de su anterior gira, con la que el cantante volvió a presentarse ante públicos multitudinarios y reafirmó su vigencia internacional.

Luis Miguel prepara un nuevo capítulo de su carrera

La nueva gira llegará en otro momento importante de una carrera que comenzó cuando Luis Miguel era apenas un niño.

Nacido en San Juan, Puerto Rico, y criado en México, Luis Miguel Gallego Basteri lanzó su primer álbum, Un sol, a los 11 años. Desde entonces construyó una trayectoria que atravesó el pop, las baladas, los boleros y la música mexicana.

Uno de los grandes puntos de inflexión llegó en 1991 con Romance. El álbum y sus posteriores continuaciones acercaron el bolero a nuevas generaciones y recuperaron clásicos de autores como Armando Manzanero y Agustín Lara.

Ahora, la mirada está puesta en Luis Miguel Tour 2027. Aunque todavía resta conocer el calendario, la confirmación de la gira anticipa un nuevo recorrido internacional del cantante después del éxito de su regreso a los escenarios.