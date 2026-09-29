Obras con superávit: Neuquén inauguró 100 cuadras de asfalto en Altos del Limay y anunció otras 155 con inversión millonaria

La transformación urbana en el sur de la capital provincial dio un salto de calidad. La Municipalidad de Neuquén concretó la inauguración oficial de 100 nuevas cuadras de asfalto, complementadas con la instalación de iluminación LED y sistemas de bombeo, en el populoso barrio Altos del Limay.

Durante la inauguración, el Ejecutivo redobló la apuesta y dijo: «Lo importante es el anuncio de las próximas 155 cuadras que se van a estar trabajando”, destacó la jefa de Gabinete, María Pasqualini, durante la recorrida por el sector, de la que participó el ministro Jefe de Gabinete, José Ousset y vecinos del barrio.

Cuentas ordenadas y fondos propios: los detalles de la inauguración

Durante la recorrida por el sector sur, la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, puso el foco en la administración financiera que hizo posible la megaobra. Respaldada por una fuerte sintonía política con la Provincia, la funcionaria remarcó que los trabajos se afrontan sin recurrir al endeudamiento.

«Con presupuesto propio, con superávit, volvemos a decir que el superávit lo utilizamos en este tipo de obras que mejoran la calidad de vida de las personas», enfatizó Pasqualini frente a los vecinos que se acercaron a celebrar la llegada de los servicios básicos.

Por su parte, la presidenta de la comisión vecinal, Flavia Capuccio, celebró el impacto directo en la vida cotidiana de las familias: «El trabajo es muy importante, estamos muy contentos. Es algo que jerarquiza el barrio».

Sintonía política y proyección ribereña

La inauguración sirvió también para exhibir la coordinación directa entre la gestión del intendente Mariano Gaido y el gobierno neuquino.

El ministro Jefe de Gabinete provincial, José Luis Ousset, participó de la actividad y ponderó el crecimiento demográfico sostenido que registra el distrito.

«La ciudad de Neuquén crece expansivamente todos los días. Es un orgullo acompañar el trabajo que están haciendo desde el municipio y ver cómo la gente disfruta de las obras que se están haciendo en esta capital, que se ha transformado en la más importante de la Patagonia», sostuvo Ousset.

En paralelo al asfaltado de los cuadrantes internos, el municipio confirmó que avanzará con la obra vial sobre la calle Ignacio Rivas, extendiendo su traza directa hasta la costa del río Limay para potenciar la conectividad turística y recreativa del sector sur.