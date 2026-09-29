Quién es Junior Hernández, el nuevo novio de Juanita Tinelli que conquistó a la modelo

Juanita Tinelli confirmó su relación con Junior Hernández y compartió por primera vez románticas imágenes junto a él. Tiene 20 años, es emprendedor gastronómico y la relación habría comenzado hace varios meses: cómo se conocieron.

Juanita Tinelli volvió a apostar al amor y decidió hacer pública su relación con Junior Hernández, un joven empresario de 20 años con quien estaría en pareja desde hace varios meses.

La hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles eligió una fecha especial para mostrar abiertamente el vínculo: el cumpleaños de Junior. A través de sus redes sociales publicó imágenes en las que aparecen juntos y le dedicó un romántico mensaje.

“Feliz cumpleaños mi Chuno, te elijo todos los días”, escribió la modelo.

La publicación terminó de confirmar una relación sobre la que ya habían circulado versiones y que habría comenzado en mayo de este año.

Quién es Junior Hernández, el nuevo novio de Juanita Tinelli

Según informó Agencia Noticias Argentinas, Junior Hernández es un joven emprendedor gastronómico vinculado a una empresa de food trucks especializada en parrilla y carnes ahumadas, con presencia en distintos puntos de Buenos Aires.

Pero la gastronomía no sería su único proyecto. También participa de un emprendimiento relacionado con bebidas y suplementos de hidratación a base de electrolitos.

Hernández tuvo además una experiencia vinculada con los medios deportivos: formó parte de Mundo Selección, una plataforma digital relacionada con la cobertura de la Selección argentina durante el Mundial de Qatar 2022.

Cómo se conocieron Juanita Tinelli y Junior Hernández

Aunque la confirmación pública llegó ahora, Juanita y Junior ya se conocían desde antes de comenzar su relación.

Fernanda Iglesias contó en Puro Show que el joven es amigo de la mejor amiga de Juanita y que ambos formaban parte de círculos cercanos antes de convertirse en pareja.

En ese momento cada uno tenía su propia relación. Después de separarse de sus respectivas parejas, volvieron a encontrarse y el vínculo comenzó a crecer.

De acuerdo con lo contado por Iglesias tras conversar con la propia Juanita, comenzaron a salir en mayo e incluso convivieron durante un período en una casa alquilada en Nordelta.

Juanita Tinelli y Junior Hernández ya se habían mostrado juntos

La relación había comenzado a quedar expuesta meses atrás. Junior fue visto acompañando a Juanita durante una salida a SEX, el espectáculo dirigido por José María Muscari, poco después del episodio que involucró a la modelo con su expareja Bautista Cuiña.

Desde entonces aparecieron diferentes indicios del romance, aunque Juanita había evitado realizar una presentación formal ante sus seguidores.

Eso cambió con el cumpleaños de Hernández. La publicación y la dedicatoria de la modelo terminaron de blanquear el noviazgo, confirmando una relación que llevaba varios meses lejos de la exposición pública.

Ahora, Junior Hernández quedó definitivamente en el centro de la escena como la nueva pareja de Juanita Tinelli, en una historia que comenzó dentro de un grupo de amigos y que ambos decidieron finalmente mostrar en las redes sociales.