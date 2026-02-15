SAEM, una trampa cazabobos

Hernán Caire

DNI 5.262.288

cairehernan22@gmail.com

Fue publicado en vuestro matutino el día 11 de febrero del 2026, un anuncio del Municipio neuquino. Que no se cobraría estacionamiento en la zona bancaria de Neuquén capital.

Lógicamente esa jornada estacioné en ese sector y me despreocupé del pago del estacionamiento, pero no solo me hicieron una multa sino dos infracciones, cuando está bien claro que por disposición municipal no se cobraría hasta el mes de marzo, pues deben cambiar la cartelería y demás cuestiones para adaptar todo a la nueva normativa.

Pero para la empresa SAEM pasó a ser un cazabobos como el que suscribe, esperemos que las autoridades municipales le llamen la atención a esta empresa y de paso le cobren una multa ejemplificadora, para evitar el sistema caza bobos.

