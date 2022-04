Salud y asalto

Argentina Cadelago DNI 779.798

VISTA ALEGRE

Es tan grande mi indignación que no sé cómo comenzar esta carta. Necesitando la atención de un otorrinolaringólogo y no consiguiendo quién me atendiera por PAMI, pido turno en unos consultorios del Barrio Sarmiento de Centenario.

Me dieron con un especialista que atiende en ellos. Cuando le pago a la secretaria, le pido la factura y me dice que si me la daba, debía abonar $4.500. Esa fue mi primera indignación. Cuando me atiende el doctor, me mira los oídos y me dice que tengo tapones de cera en los dos. Eso lo sabía, era la razón por la que había asistido. Le pido que me los saque. Me dice que no puede porque no tiene los elementos. Mi segunda indignación: atiende en Centenario sin tener los elementos necesarios. Me da turno para Neuquén con todo lo que eso significa para mí trasladarme (tengo 90 años). Me comenta que para hacerlo cobra $9.000 pero a mí me lo dejaba a $5000. Tercera indignación.

Para decirme el Dr. que tengo los oídos tapados con cera, que como dije ya lo sabía, me cobra $2.500. Si me asalta un individuo con una pistola, dicen que fue un asalto a mano armada ¿Cómo se llamaría esto? Lamentablemente, muchos obran de la misma manera.