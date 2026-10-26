Se viene el TC2000: «Parte importante de su historia ocurrió en General Roca»

Cuenta regresiva para uno de los grandes acontecimientos deportivos del año en el Alto Valle. Sin dudas, el preferido del fanático tuerca; una tradición que se inició hace más de 40 años y que en los próximos días sumará un nuevo capítulo.

El regreso del TC2000 está a la vuelta de la esquina. La décima fecha del campeonato 2026 se llevará a cabo el fin de semana venidero en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca; la reedición de un clásico para el automovilismo argentino, magnificado por la presencia de otras tres importantes categorías naciones.

“Va más allá del tiempo. Parte importante de la vida del TC2000 sucedió en General Roca; imágenes, pilotos y grandes sucesos que tienen en la retina los fanáticos están asociados con el Alto Valle”, contó Diego Levy, titular de la Agencia Tango, dueña de los derechos de la categoría, en exclusiva para Río Negro.

Al mando de la categoría junto a su hermano Alejandro hace ya varios años, Levy se mostró muy entusiasmado días atrás en la presentación del evento, acompañado de un referente de la actividad mecánica de la región. Alguien que, según expresó, mantiene un vínculo especial.

“Con el Goyo (NdR: Jorge Martínez, presidente de la Asociación Volantes de General Roca) existe una amistad que va mucho más allá del automovilismo. Por eso, cada vez que podemos visitar el Alto Valle no lo dudamos. Es algo que nos hace sentir muy bien, además de la historia y tradición que tiene para la categoría», destacó.

En la misma línea que se mostró semanas atrás Gabriel Furlán, asesor técnico y deportivo del TC2000, Diego Levy auguró buenos pergaminos de aquí en adelante para la divisional más tecnológica de Argentina, la cual pretende sumar máquinas y recuperar grandes talentos del volante.

Matías Rossi, el último vencedor en General Roca.

“Sabemos que los pasos que estamos dando son sólidos y consecuentes. Históricamente la categoría se destacó por presentar en pista el auto de calle que comúnmente utiliza la gente y obviamente que eso motivó el cambio y la llegada a este mundo de las SUV, algo que las terminales que forman parte, como Honda, Chevrolet y Toyota, necesitaban implementar”, detalló.

“Hay más autos para sumarse. Y por si acaso, la categoría se prepara para la llegada de dos nuevas terminales, como lo son Geely y GAC, que aportarán máquinas y prestigio al parque. Si hoy me preguntás, nos estaría faltando incrementar un poco más el parque, pero no mucho. Con tener 20 o 22 autos, llegaríamos al objetivo planeado. Consolidado eso, apuntamos a recuperar grandes íconos del automovilismo argentino y del TC2000”, profundizó Levy.

El Top Race V6, junto a la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione, gran aperitivo a la actividad estelar del fin de semana.

Por el buen camino

El TC2000 viene surfeando con éxito las vicisitudes propias del contexto socioeconómico argentino. La especialidad alternó buenas y malas en el último tiempo; por un lado, la necesaria transición rumbo al nuevo mundo de las SUV. Por el otro, el quiebre institucional con la división de la categoría.

Contra todos los obstáculos, la Agencia Tango redobló esfuerzos y salió a flote con el renovado atractivo deportivo que introdujo la nueva era. Ese camino tomado, según expresó Levy, los acerca cada vez más al objetivo trazado para final de 2026.

“Hace dos años venimos con un plan destinado a consolidar este cambio de movimiento que se inició con la incorporación de las SUV y la vuelta a los lugares donde existe mayor apego con la gente. Entendemos que el automovilismo nacional debe apuntar a los circuitos donde se construyó el éxito, siempre procurando que se den las mejores condiciones”, aseguró.

Así será la SUV Geely que se estrenará próximamente en el TC2000. La misma fue estrenada semanas atrás en la Expo China.

Al respecto de la división, Diego Levy fue claro: “Al principio fue una situación muy compleja. Pero hoy, con el paso del tiempo, vemos que mantuvimos los sponsors, y que la renovación impulsada tuvo una aceptación muy grande. Eso hizo que la gente confíe en Tango, entonces pienso que fue como indica la frase ‘no hay mal que por bien no venga’. Se pensaba que del otro lado iba a ser una cosa, pero la división del automovilismo, como lo demuestra la historia, nunca es algo bueno”.

La mesa está servida. Por si fuese poco, el fin de semana competitivo contará además con el gran aperitivo en pista del Top Race V6, la Fórmula Nacional y la Fiat Competizione. Un hecho sin precedentes en General Roca.