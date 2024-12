Sr. Director

He enviado a los diarios cartas sobre el tema de la gente en situación de calle en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el anterior gobierno de la Ciudad, y alguna fue publicada.

Asimismo, he enviado emails al actual gobierno d la Ciudad sugiriendo la solución.

Me he convencido que es un tema que, por algún motivo que desconozco, no quieren solucionar.

Saludos cordiales

Dr. José Brunetta. josebrunetta@yahoo.com.ar

DNI 4180958