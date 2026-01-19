Sobre el adulto mayor

Dr. Hector Luis Manchini DNI 7.779.947

Abogado – Ex Juez

Zapala

En un artículo de Arnoldo Kraus, titulado «Vejez y soledad» se pone de manifiesto que «La soledad no elegida lleva en sus entrañas algunos elementos propios de enfermedades. La soledad en la vejez contiene, además, la crudeza de los años que no regresan y la imposibilidad de instalarse en la corriente de la modernidad. La dureza de esas certezas excluye. Son minoría los viejos felices. La exclusión es un fenómeno doloroso que exacerba los sinsabores de los achaques y la realidad del tiempo que nunca regresa.»

«Una mujer mayor está sentada en un banco sola, fija sus ojos en el suelo, pero su mirada es distante, parece vacía. Está ligeramente inclinada, triste, vestida con ropa de invierno, y sus labios, a medio pintar de un rojo chillón. Está ahí, en medio de un parque, hay gente, pero ella está sola. La mujer del banco podría ser cualquiera de los cientos de miles de personas de más de 65 años que viven solas sin desearlo. Pero en realidad es una escultura hiperrealista que pretende retratar ese sufrimiento y que ha sido bautizada como La última persona fallecida en soledad» («Mercedes, la última persona fallecida en soledad», elpais.com).

Aunque aparezca dura la expresión expuesta en el primer párrafo es absolutamente cierta y se pone de manifiesto en todo su riguroso dolor en países como Argentina donde la familia, célula esencial de la sociedad hoy ha dejado en demasiados casos de cuidar a sus viejos, los tratan sin consideración como una carga, una molestia insoportable y se opta por encerrarlos en geriátricos o depósitos de ancianos a edades cada vez más precoces.

En la actualidad los distintos medios nos informan diariamente de episodios de violencia donde son víctima los ancianos aprovechando su vulnerabilidad y así se los roba, se los golpea y hasta se los mata por unas monedas y dejando muestras de un comportamiento sádico en la agresión.

Aquí corresponde destacar como señala el autor citado más arriba que «La soledad y la marginación pueden ser peores que la muerte. La soledad en la vejez puede ser más letal que todas las muertes. Muchas soledades hieren, asfixian, impiden la vida. Duelen las que se prolongan por mucho tiempo y laceran profundamente aquellas donde el abandono es una constante. Recuerdo las palabras de un octogenario deprimido: “Me sobra demasiado tiempo. No sé qué hacer. No sé incluso si tiene sentido prolongar mis tristezas. Hay días donde todo me abruma, días llenos de niebla y dolor. Esos días parecen no tener fin. Son días llenos de soledad, saturados de silencio. En esos días aciagos todo huele mal. Incluso la ropa huele a muerte”».

