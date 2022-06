¿Tendremos solución?

Hasta hace unos 40 años, éramos un país y hoy nos hemos transformado en una porquería, ya que tenemos una economía destrozada, una inflación descontrolada, un desempleo feroz, hambre, pobreza extrema, falta de educación a todo nivel, inseguridad jurídica y física, presión impositiva brutal y desmedida, la mitad del país trabaja como puede y la otra mitad vive de los planes que el gobierno otorga, corrupción, las dirigencias gremial y política son millonarias y no puede justificar cómo llegaron a poseer sus bienes, falta de justicia a todo nivel, no hay premios ni castigos (como el tango Cambalache: “lo mismo un burro que un gran profesor”), la salud pública es pésima, jubilaciones miserables, drogas al por mayor, los jóvenes capacitados se van del país y no quieren saber nada de Argentina, no tenemos fuerzas armadas ni de seguridad para hacer frente a cualquier amenaza; en fin… todo, pero absolutamente todo, está muy mal.



Me puse a pensar, cómo se podría solucionar esto en un país que tiene agricultura, ganadería, tecnología, algunos recursos humanos calificados, agua, tierra, climas diversos, turismo de todo tipo y variedad y creo que tal vez necesitamos una clase dirigente y ciudadanos que hagan un “click” y arranquemos exactamente para el lado contrario al que hoy vamos.



Se debería priorizar todo lo que los políticos declaman en las campañas pero luego incumplen. Hay que dotar al país de educación, seguridad, salud y justicia. Cuando uno comienza a abrir cada uno de estos tópicos se da cuenta que el cambio debe ser “hasta el hueso”, para volver al camino de la esperanza, para que nuestros jóvenes no se vayan, lo que requiere de un liderazgo político que por lo menos a hoy no lo veo muy claro; basta de chicanas y pequeñeces políticas que, a consecuencia de ello –entre otras cosas– estamos como estamos.



Les pido a todos mis conciudadanos que levanten la voz y se fijen bien a quién votan la próxima vez, para que podamos ilusionarnos con el futuro. Muchas gracias.



Daniel E. Gutiérrez

DNI 13.655.379

Neuquén