Cada vez que los ciudadanos debemos de cumplir con nuestra obligación de ir a un acto electoral, lo hacemos con la esperanza de que nuestro voto ayude a mejorar la situación de nuestra sociedad, y en la cual estamos obviamente incluidos.



Es así que escuchamos las campañas de viejos y nuevos candidatos, y recibimos de parte del sistema mediático y redes, diferentes opiniones, y con esa información (a veces muy parcial), es que armamos nuestra opción que luego volcamos en forma de voto.



Lo que no creo que hagamos es aceptar que los roles impuestos por la ciudadanía sean cambiados y de esa manera nos hagan caer en una Trampa Institucional.



Para ser concreto, hoy tenemos un presidente en el Gobierno y al partido que salió tercero en el poder, y eso se verifica si vemos los nombres de quienes detentan los ministerios y los puestos más importantes.



Se diría que el Rey reina, pero no gobierna, y allí la gran trampa electoral/institucional, ya que los electores no quisieron que el tercero gobierne, sino lo hubieran votado para que gane, o sea, no confiaban en él para gobernar y lo querían en la oposición, y ahora el 100% de los Argentinos debemos convivir y aceptar las reglas que impone de alguna manera un Gobierno no Electo, habida cuenta de las evidencias empíricas.



Luego, y según nuestras leyes y conformación de alianzas, todo es legal..pero es legítimo..?



Que hubiera pasado si durante la campaña, y más aún, durante el ballotage, el actual presidente hubiera dicho: este será mi Presidente en Cámara de Diputados, o mi ministro de economía, este será ministro de gobierno, o de seguridad, etc, etc..Cree usted que quienes confiaban en el actual presidente le hubieran dado su voto..?



Yo creo decididamente que NO, y no hablo solo de este caso, podemos ir al pasado y encontrar un Presidente Peronista, que gana con el slogan de Revolución Productiva, y le quiebra el espinazo al sector productivo y en una frase memorable dice : «Si yo decía lo que venia hacer no me votaba NADIE…» claramente en alusión que haría todo lo contrario a lo que la doctrina de ese partido se refiere..!

Mi reflexión entonces es que podamos comprender que el “engaño” a los votantes, estas Trampas Institucionales, no son gratuitas, y por ello el pueblo sale a las calles. Oid mortales el grito sagrado, Oid Políticos al pueblo engañado…!!

Jorge L Fernández Avello

12.862.056

Bariloche